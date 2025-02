英美領袖會晤唇槍舌劍？特朗普問你能獨力抗俄嗎　施紀賢面露尷尬

英國首相施紀賢(Keir Starmer)訪美,2月27日在白宮會晤美國總統特朗普(Donald Trump)、美國副總統萬斯(JD Vance)等人,在兩人回應傳媒提問期間,特朗普突問施紀賢「你能跟俄羅斯單打獨鬥嗎」,被指是挖苦對方。萬斯則在會上再指歐洲的言論自由遭壓制,就此與施紀賢唇槍舌劍。



在傳媒提問環節,有記者問到若俄羅斯展開攻擊,美國會否幫助英國,特朗普回應指,英國優良軍隊,不需要太多幫助,「若有需要我們會永遠站在他們一邊,但他們不太需要幫助。」

施紀賢指,兩國永遠都會在有需要時互相幫助,是最好的同盟,特朗普隨後稱「你能跟俄羅斯單打獨鬥嗎?」(Could you take on Russia by yourselves?)此讓施紀賢露出尷尬微笑的表情。

這次會晤也上演美國副總統萬斯與施紀賢的鬥嘴場面,萬斯早前在德國慕尼黑安全會議的致詞上批評歐洲壓制言論自由,引發歐洲多國不滿,他最新則在施紀賢面前再談論同一話題,他指「我們當然與來自英國的朋友以及一些歐洲盟友有着特別關係,但我們也知道,言論自由受到侵犯,實際上這不僅是影響英國人。」

他又稱「當然,英國人在自己國家做什麼取決於他們自己,但這也影響到美國科技公司,繼而影響美國公民,所以這是我們今天午餐時要討論的事情。」

施紀賢之後指「嗯,我們在英國已經享有言論自由很久,而且這種自由還會持續很久。」

他續稱「當然,我們不想影響美國公民,我們也不會這麼做,這完全正確,但在關於英國言論自由而言,我為我們的歷史感到很自豪。」

2025年2月27日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見訪美的施紀賢,萬斯、魯比奧和林德偉出席。(Reuters)

萬斯早前指責歐洲限制言論自由,背離核心價值觀,不滿歐洲通過政治「防火牆」(firewall)阻礙極右翼政黨的發展,他又批評英國51歲男子Adam Smith-Connor遭定罪的事件,該男子因在墮胎診所附近祈禱,被判違反公共空間保護令(Public Spaces Protection Order)。

該法令適用於墮胎服務場所150米範圍內,禁止任何人故意或魯莽地影響某人使用墮胎服務的決定、阻礙墮胎服務,或對使用或在這些場所工作的人造成騷擾或困擾。