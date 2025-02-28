英美領袖會晤唇槍舌劍？特朗普問你能獨力抗俄嗎　施紀賢面露尷尬

撰文：成依華
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英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪美，2月27日在白宮會晤美國總統特朗普（Donald Trump）、美國副總統萬斯（JD Vance）等人，在兩人回應傳媒提問期間，特朗普突問施紀賢「你能跟俄羅斯單打獨鬥嗎」，被指是挖苦對方。萬斯則在會上再指歐洲的言論自由遭壓制，就此與施紀賢唇槍舌劍。

在傳媒提問環節，有記者問到若俄羅斯展開攻擊，美國會否幫助英國，特朗普回應指，英國優良軍隊，不需要太多幫助，「若有需要我們會永遠站在他們一邊，但他們不太需要幫助。」

施紀賢指，兩國永遠都會在有需要時互相幫助，是最好的同盟，特朗普隨後稱「你能跟俄羅斯單打獨鬥嗎？」（Could you take on Russia by yourselves?）此讓施紀賢露出尷尬微笑的表情。

這次會晤也上演美國副總統萬斯與施紀賢的鬥嘴場面，萬斯早前在德國慕尼黑安全會議的致詞上批評歐洲壓制言論自由，引發歐洲多國不滿，他最新則在施紀賢面前再談論同一話題，他指「我們當然與來自英國的朋友以及一些歐洲盟友有着特別關係，但我們也知道，言論自由受到侵犯，實際上這不僅是影響英國人。」

他又稱「當然，英國人在自己國家做什麼取決於他們自己，但這也影響到美國科技公司，繼而影響美國公民，所以這是我們今天午餐時要討論的事情。」

施紀賢之後指「嗯，我們在英國已經享有言論自由很久，而且這種自由還會持續很久。」

他續稱「當然，我們不想影響美國公民，我們也不會這麼做，這完全正確，但在關於英國言論自由而言，我為我們的歷史感到很自豪。」

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見訪美的施紀賢，萬斯、魯比奧和林德偉出席。（Reuters）

萬斯早前指責歐洲限制言論自由，背離核心價值觀，不滿歐洲通過政治「防火牆」（firewall）阻礙極右翼政黨的發展，他又批評英國51歲男子Adam Smith-Connor遭定罪的事件，該男子因在墮胎診所附近祈禱，被判違反公共空間保護令（Public Spaces Protection Order）。

該法令適用於墮胎服務場所150米範圍內，禁止任何人故意或魯莽地影響某人使用墮胎服務的決定、阻礙墮胎服務，或對使用或在這些場所工作的人造成騷擾或困擾。

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