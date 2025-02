澤連斯基訪白宮爆罵戰　梅德韋傑夫：「無禮的豬慘遭掌摑」

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)在白宮的會晤不歡而散。俄羅斯前總統,現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)在社交平台發文力挺特朗普,指澤連斯基在會面時的表現無禮,他在白宮橢圓形辦公室受到了「硬生生的掌摑」(solid slap)。



據路透社報道,梅德韋傑夫在Telegram用俄語發布貼文,狠批澤連斯基是「無禮的豬」(insolent pig),「在橢圓形辦公室裏吃了一頓殘酷的訓斥。」(A brutal dressing down in the Oval Office)

梅德韋傑夫2025年3月1日在Telegram發布俄語貼文,辱罵澤連斯基是「忘恩負義的豬」。(截圖自Telegram@Дмитрий Медведев)

他之後在X的貼文則指基輔正「拿第三次世界大戰作賭注」,此話呼應特朗普在會晤澤連斯基時批評他的原話。

2024年12月14日,俄羅斯莫斯科,圖為梅德韋傑夫在統一黨大會中發表講話。(Getty)

特朗普認為澤連斯基在白宮橢圓形辦公室會晤時,公開挑戰自己對俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)的溫和態度,認為他「不尊重美國」,是在「拿第三次世界大戰做賭博」(the Kyiv regime is playing with World War Three)。

▼梅德韋傑夫又在X上發文稱基輔「拿第三次世界大戰做賭博」:

克里姆林宮前顧問馬爾科夫(Sergei Markov)認為,澤連斯基在白宮與特朗普會晤時爆發的衝突或令他的政治生涯走向終結。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅瓦(Maria Zakharova)。(Getty Images)

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)表示,特朗普和萬斯在向全世界直播的爭吵中一直保持克制,忍住沒有動手打澤連斯基,這真是一個奇蹟。