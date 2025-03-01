共和黨參議員批澤連斯基應下台　官員指將加快調查援烏資金詐騙

訪問白宮的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）爆發罵戰，原訂將簽署的美烏礦產協議未能成事，二人最終不歡而散。共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）其後表揚特朗普在白宮激烈交鋒中的態度，並警告澤連斯基「要麼改變其根本態度，要麼辭職」（is either going to have to fundamentally change or go）。



據路透社報道，格雷厄姆在接受霍士新聞採訪時表示，「我從未像現在這樣為特朗普總統感到自豪，他向美國人民和全世界表明，你不能跟他開玩笑。他非常積極，非常樂觀，他希望停火，他希望結束戰爭。澤連斯基覺得他需要在橢圓形辦公室與特朗普總統進行辯論。萬斯也非常棒。這是一個錯失的機會。」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）時爆發言語衝突。（Reuters）

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）在特朗普結束與澤連斯基的會晤後在白宮外發表講話。（Reuters）

報道引述另一名美國高官指，領導美國政府效率部的富豪馬斯克（Elon Musk）已着手調查美國援烏資金，而其中或涉嫌浪費、欺詐與濫用。他預警澤連斯基與特朗普在白宮爆發的衝突，或令這進度加快，透露馬斯克已發現存在問題，但未提供更多細節。