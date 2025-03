共和黨參議員批澤連斯基應下台　官員指將加快調查援烏資金詐騙

訪問白宮的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)2月28日與美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)爆發罵戰,原訂將簽署的美烏礦產協議未能成事,二人最終不歡而散。共和黨資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)其後表揚特朗普在白宮激烈交鋒中的態度,並警告澤連斯基「要麼改變其根本態度,要麼辭職」(is either going to have to fundamentally change or go)。



據路透社報道,格雷厄姆在接受霍士新聞採訪時表示,「我從未像現在這樣為特朗普總統感到自豪,他向美國人民和全世界表明,你不能跟他開玩笑。他非常積極,非常樂觀,他希望停火,他希望結束戰爭。澤連斯基覺得他需要在橢圓形辦公室與特朗普總統進行辯論。萬斯也非常棒。這是一個錯失的機會。」

2025年2月28日,美國華盛頓,總統特朗普(Donald Trump,右)在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy,左)時爆發言語衝突。(Reuters)

2025年2月28日,美國華盛頓,圖為共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)在特朗普結束與澤連斯基的會晤後在白宮外發表講話。(Reuters)

報道引述另一名美國高官指,領導美國政府效率部的富豪馬斯克(Elon Musk)已着手調查美國援烏資金,而其中或涉嫌浪費、欺詐與濫用。他預警澤連斯基與特朗普在白宮爆發的衝突,或令這進度加快,透露馬斯克已發現存在問題,但未提供更多細節。