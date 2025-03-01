一文回顧特朗普澤連斯基罵戰過程 全因萬斯一句話引爆火藥桶？
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，惟二人在橢圓形辦公室會面時卻在記者面前爆發罵戰。本文將為讀者還原事情的始末，從與會的美國副總統萬斯（JD Vance）因提及以「外交結束戰爭」引起澤連斯基的不滿，到特朗普中段加入罵戰。
英國廣播公司（BBC）報道，特朗普一開始在門口迎接澤連斯基，雙方禮貌性握手。澤連斯基獻上烏克蘭拳王Oleksandr Usyk的冠軍腰帶，而特朗普則誇獎對方的穿著。
其後與會者進行了約半小時的會談和禮節性交談，直到萬斯提到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」時，橢圓形辦公室中的緊張氣氛隨即開始升溫。
澤連斯基當時中斷萬斯的談話並反問：「萬斯，你在說什麼外交？你的意思是什麼？」萬斯則回答：「我在說的這種外交，將結束能毀滅你們國家的攻擊。」
萬斯隨後指責澤連斯基在白宮當著那麼多記者面前，提出個人觀點是對特朗普與自己的不尊重。
萬斯的言論惹澤連斯基反駁，引起罵戰開端：
其後，萬斯就烏克蘭在軍事和徵兵方面遇到的問題向澤連斯基提出質疑時，澤連斯基回答道：「戰爭期間，每個人都會遇到問題，但你們有一片美麗的海洋，雖然（你們）現在感覺不到，但將來你會感覺到。」
這番言論似乎引起特朗普的不滿，他隨即加入先前僅限於澤連斯基和萬斯之間的言語衝突，並表示：「不要告訴我們，我們應有怎樣的感覺，你沒有資格決定這一點。」
在後來的談話中，澤連斯基稱，烏克蘭從俄烏戰爭一開始陷入孤立。特朗普即時反駁稱：「你並不孤單，我們（美國）透過這位愚蠢的總統（拜登）給了你3500億美元。」
特朗普最後稱，澤連斯基單靠自己絕對贏不了，但如果有美方的幫助，他還機會能「安全脫身」。
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