特朗普與澤連斯基爆罵戰　在場烏大使手掐眉心「無眼睇」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，惟兩人在橢圓形辦公室會面時卻在記者面前爆發罵戰。此時，在一旁的烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）被現場媒體拍到，她右手掐眉心，一臉不忍直視的尷尬模樣。



美媒《國會山報》（The Hill）28日報道，美媒記者科林斯（Kaitlan Collins）率先在社交平台X上分享馬爾卡羅娃一臉愁容的照片。

白宮副辦公廳主任在社交媒體X轉載馬爾卡羅娃右手掐眉心的影片，並寫道「烏克蘭大使明白澤連斯基是一個徹底的災難」：

一開始，特朗普、副總統萬斯（JD Vance）與澤連基進行了約半小時的會談和禮節性交談，直到萬斯提到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」時，橢圓形辦公室中的緊張氣氛隨即開始升溫，並引發一連串爭論。

報道稱，當時身處橢圓形辦公室的柯林斯透露，當他們三人開始發生爭吵時，馬爾卡羅娃就多次雙手掩面，不敢直視這「惡夢般」的領導人爭吵現場。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）爆發罵戰，在旁的烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）被媒體拍到，她右手掐眉心，一臉不忍直視的尷尬模樣。（X@kaitlancollins）

柯林斯提到，據她所見，當特朗普對俄烏戰爭發表不完全正確的言論時，澤連斯基曾多次試圖糾正他。

柯林斯補充，其他世界領導人都試圖「奉承」特朗普時，澤連斯基卻非常直率，只談論現實情況，結果引發這場罵戰。