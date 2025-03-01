美烏總統會面爆罵戰　Elon Musk：澤連斯基在美國人眼中毀了自己

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（2月28日）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會面，期間二人在橢圓形辦公室（Oval Office）會面時爆發罵戰，白宮其後宣布取消會後記者會和礦產協議簽署儀式。28日晚些時候，馬斯克（Elon Musk）在社交平台X上評論稱：「澤連斯基在美國人民眼中毀了自己。」



馬斯克此話源自對共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）貼文的評論。貼文稱：「澤連斯基的總統任期就此結束了嗎？他寄望於（美國前總統）拜登和『深層政府』。他們輸了，現在他似乎沒有把牌打好。」對此，馬斯克回復稱，「澤連斯基在美國人民眼中毀了自己」。

馬斯克而後還在X平台上單獨發帖說：「是時候弄清楚匯往烏克蘭的數千億美元到底去哪了……」

今次會面雙方不歡而散，白宮官員其後指澤連斯基以提前離開白宮。特朗普在會面後於旗下社交平台撰文說澤連斯基不尊重美國，稱澤連斯基還沒有準備好接受和平，指「當他準備好和平的時候再回來。」