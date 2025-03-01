美烏領袖罵戰後　澤連斯基提早抵英國將晤施紀賢　德國倡加快援烏

美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮爆發罵戰後，澤連斯基提早離開美國，3月1日抵達倫敦，將會見英國首相施紀賢（Keir Starmer）。歐洲多國領袖表態支持澤連斯基，德國部長呼籲加快對烏克蘭提供援助。



澤連斯基抵達倫敦，1日下午將到唐寧街會晤施紀賢，據《鏡報》指，澤連斯基是提早一天到達。

澤連斯基2025年3月1日在美國華盛頓會見烏克蘭人社群組織（X@Volodymyr Zelenskyy）

特朗普與澤連斯基在白宮大吵一架後，德國、法國、西班牙、波蘭等歐洲國家紛紛表憑支持烏克蘭，德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）1日呼籲，迅速釋放31億美元援助，支援烏克蘭加強防禦。

澤連斯基則在社交網站發表多篇「感謝支持」的帖文，逐一道謝。

挪威首相：計劃增加對烏援助

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）表示，政府很快將要求國會增加對烏克蘭的財政援助，「我今天可以說，我們會在不久將來向國會提交增加支援（烏克蘭）的建議。」

挪威國會2024年底同意在2025年向烏克蘭提供總共350億挪威克朗（約243億港元）的軍事和民事支援，並在2023年至2030年間為烏克蘭給予總共1550億挪威克朗（約1071億港元）。

匈牙利總理聲援特朗普

在歐洲多國中，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的表態與其他多國領袖相反，他聲援特朗普，指「強者創造和平，弱者引發戰爭。今天，特朗普總統勇敢地捍衛和平。即使這對很多人來說很難接受。謝謝你，總統先生！」