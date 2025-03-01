特朗普晤澤連斯基爆罵戰　美媒：會前美方終止援助烏克蘭電網項目

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（2月28日）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會面時爆發罵戰，美烏關係進一步變差。據美媒引述兩位不具名、負責美國國際開發署（USAID）烏克蘭事務的官員透露，在會面前，美國國務院本週終止USAID一項計劃，該計劃已投資數億美元，幫助恢復遭到俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭電網。



據美國全國廣播公司（NBC）3月1日報道，一名參與烏克蘭行動的USAID官員透露稱：「這嚴重削弱本屆政府就停火展開談判的能力，也會向俄羅斯發出訊號，表明我們不在乎烏克蘭或我們過去的投資。」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

這位官員還表示：「俄羅斯在烏克蘭打一場雙管齊下的戰爭：一方面是軍事戰爭，另一方面是經濟戰爭。他們試圖摧毀經濟，但USAID在幫助烏克蘭經濟恢復方面發揮核心作用。我們向烏克蘭政府提供了大量支持，以避免宏觀經濟危機。」

2024年11月21日，烏克蘭基輔在俄羅斯導彈襲擊期間停電（Reuters）

報道稱，目前USAID有64名美國政府員工和承包商駐守烏克蘭。然而在特朗普政府要求該署全球多數工作人員休行政假，並要求「非關鍵」人員返回美國後，USAID預計將僅剩8名人員留在烏克蘭。