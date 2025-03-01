特朗普澤連斯基爆罵戰　萬斯表現惹外媒關注：主動引戰或另有目的

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，惟他們在橢圓形辦公室會面時在記者面前爆發言語衝突。綜合外媒報道，萬斯在這場罵戰中積極「參戰」，甚至是這場罵戰的「發起人」，背後其實可能另有政治目的。



3人一開始曾順利進行了約半小時的會談和禮節性交談，直到萬斯提到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」時，橢圓形辦公室中的緊張氣氛隨即開始升溫，並引起後繼的一連串罵戰。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

紐約時報：萬斯抓準時機引戰 圖加強地位

《紐約時報》稱，萬斯在會晤期間現示出抓住時機吸引媒體注意力的本領，當澤連斯基試圖解釋俄羅斯為何違背先前的外交協議時，他完全無意與澤連斯基進行實質，而是即時轉移話題，批評後者不尊重美國且應該感謝特朗普。

自特朗普上台以來，大部份關注幾乎都落在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。然而有跡象表明，萬斯過去數週正展示自己的震撼力，在多個外交場合發表具爭議性的言論，以重建自己在現屆美國政府中的地位。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為萬斯在特朗普與澤連斯基（不在圖中）會晤時發表講話。指澤連斯基在白宮橢圓形辦公室中同特朗普爭吵是對自己與特朗普的不尊重。（Reuters）

美聯社：萬斯借機宣洩對援烏不滿

報道稱，從此前萬斯在慕尼黑安全會議上言論，再加上他這次「積極參戰」的表現，展示出萬斯似乎將主導美國特朗普政府外交新政策。而萬斯在上任前，已多次批評美國對烏克蘭的援助，這一次正正是把他既有對烏的態度表達出來。

衛報：萬斯充當特朗普「打手」 為外交轉向鋪路

英國《衛報》指，萬斯最近其實一直在外交領域上充當特朗普的打手，包括在慕尼黑安全會議上積極批評挑釁歐洲各國，以為外交轉向鋪路。儘管歐洲方面沒落入圈套，但澤連斯基的反駁卻正中萬斯的下懷。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

《衛報》記者表示，在華盛頓政界有一件事很多人都明白，但很少人會說出來：「特朗普政府正尋找藉口來破壞與烏克蘭的關係」。