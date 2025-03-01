美烏領袖罵戰後 澤連斯基反擊JD Vance？會後連環發36個「感謝」
撰文：張涵語
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月28日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮會面時發生激烈罵戰，其中萬斯批評澤連斯基沒對美方說謝謝。會後澤連斯基在社交平台上對美國等多個國家領導人連環說36個「感謝」，並在採訪中表示自己與特朗普的關係可以被挽救。
據統計，除了對美國說了4次感謝外，澤連斯基還分別對32個外國領導人或國際組織代表官員在帖文中致謝，包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人。
澤連斯基在這場外交風波後接受霍士新聞（Fox News）訪問，承認這種爭執對大家都沒好處。當被問及與特朗普的關係是否可以挽救時，他說「當然」，並表示不覺得自己有什麼需要道歉。
不過澤連斯基也承認，這種駁火不應在傳媒前出現，稱有些問題應該在傳媒沒在場的情況下討論。
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