施紀賢晤澤連斯基　稱英國全力支持烏克蘭批221億援助

日前訪美與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發生言語衝突的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），在3月1日飛抵英國與首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面。施紀賢承諾英國全力支持烏克蘭，並向烏克蘭提供22.6億英鎊（約221億港元）的援烏貸款。澤連斯基2日將拜會王查理斯三世（King Charles III），還將與歐洲領導人會談。



施紀賢在首相官邸前以擁抱歡迎澤連斯基，強調英國決意實現「建立在烏克蘭主權和安全基礎上的持久和平」。英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）出席貸款協議簽署儀式，烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）以視像方式出席。

這筆貸款將交由烏克蘭以加強國防，馬爾琴科在社交平台發文「感謝」英國「追究侵略者的戰爭罪責」，稱貸款由目前在烏被凍結的俄羅斯資產做擔保。

英國《太陽報（The Sun）》引述消息人士指，英國王室早在澤連斯基會見特朗普前，就有推動查理斯與澤連斯基會面，據悉二人將在桑德靈厄姆宮（Sandringham）交談。報道強調會面並非受白宮事件影響而倉促決定，而是視乎澤連斯基訪英日程，因此安排二人會面。

2025年3月1日，英國倫敦，圖為施紀賢在首相官邸會見訪英的澤連斯基。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示，已準備開始討論歐洲核威懾問題，還在社交平台釋出自己接受葡萄牙媒體訪問影片，暗示俄羅斯安全威脅嚴重，法國可幫助協防其他歐盟國家。