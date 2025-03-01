特朗普政府考慮停止軍援烏克蘭？　美媒：官員給出矛盾訊號

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮大吵一架後，外界關注兩國關係未來走向，據美媒報道，美方不同官員給出矛盾訊號，報道引述一位匿名高級政府官員稱，美方正考慮停止軍援烏克蘭，國務院發言人則指澤連斯基仍有機會扭轉局面。



《華盛頓郵報》引述一位匿名美國高級政府官員指，特朗普政府正考慮停止軍援烏克蘭，包括價值數十億美元的雷達、車輛、彈藥和飛彈。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）周五晚間在霍士商業（Fox Business）頻道發表講話時推測，澤連斯基可能會對在橢圓形辦公室發生的事情有些後悔，但稱澤連斯基「有機會扭轉局面，而且很可能做到。」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

《紐約時報》報道，在特朗普、澤連斯基28日會面時，美國已有50天未向烏克蘭提供新一輪武器，且新政府也幾乎沒有表示將提供更多武器。

美國國防部前高級官員沃蘭德（Celeste Wallander）在拜登政府時期與烏克蘭政府有廣泛往來，她認為這場白宮罵戰「從根本上改變未來可能的外交情勢」。

美國與烏克蘭總統28日在橢圓形辦公室會面時爆發言語衝突。澤連斯基質疑特朗普偏幫俄羅斯，特朗普反指澤連斯基不尊重美國。二人爆發罵戰後不歡而散，白宮其後宣布取消會後記者會和礦產協議簽署儀式。