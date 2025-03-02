美烏領袖公開「翻枱」　專家：反映特朗普外交政策「利字當頭」

美國與烏克蘭領導人在白宮會談卻不歡而散，分析認為，其實雙方鬧僵早已有跡可循，此事凸顯美國總統特朗普的外交政策純粹從利益出發。



烏克蘭政治分析員費森科（Volodymyr Fesenko）指出，特朗普政府此前的一系列動作，包括對烏克蘭施壓、對俄烏衝突的評估取向、對烏克蘭總統的態度等等，都在在顯示「這次決裂、爆發遲早會發生」。

在過去兩個星期，特朗普（Donald Trump，又譯川普）針對俄烏戰爭做了很多令各方錯愕的事，包括逕自找俄羅斯普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）討論停戰問題，將烏克蘭和歐洲盟國排除在外；過後，他又公開指稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）而不是普京挑起戰爭，甚至稱澤連斯基是「獨裁者」。

2025年2月28日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓特區白宮，參與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會談時發表講話。（Reuters）

彭博社評論文章說，美烏領導人公開衝突，俄總統普京是唯一贏家。

文章指出，如果西方能夠繼續團結一致支持基輔，就可以阻止俄羅斯在和平談判中處於上風。這是因為俄羅斯的國家經濟陷入困境，俄軍雖然在戰場上取得了一些進展，但勝利仍遙不可及。然而，特朗普上台後背離西方，站到莫斯科一邊，讓普京佔了優勢。

國際危機組織（ICG）高級顧問菲努坎（Brian Finucane）說，目前還不清楚美烏之間接下來會發生什麼事，但對烏克蘭來說可能預示不好的事即將發生。「美國政府內部已有傳聞，說可能削減準備按總統撥款權對烏輸送的武器供應。」這些武器是上一任總統拜登在臨卸任時批下的，總值數十億美元。

特朗普政府的一名顧問指出，美國為達成俄烏停戰協議已投入太多精力，現在不能撒手不管。相反的，美國可能大幅增加對基輔施壓，並避免直接與澤連斯基打交道。

2025年2月28日，特朗普與澤連斯基在白宮會面，雙方不歡而散（Reuters）

美國保守派傳統基金會（Heritage Foundation）的副主席科茨（Victoria Coates）說，特朗普政府可能對至今給予烏克蘭的援助進行審計。「我認為以後會看到一些這類行動，但這並不一定會妨礙未來的任何談判。」

不過，冷戰歷史學家、約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）歐洲國際研究學院教授拉琴科（Sergey Radchenko）認為，特朗普會放棄烏克蘭，美烏不可能達成礦產協議。「現在這項協議已經被排除在外，也許是永久的了……我們看到的是，特朗普準備放棄烏克蘭了。」白宮

2025年2 月28日，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普在橢圓辦公室鬧翻後，原定簽署協議和舉行新聞發布會的台上留下幾張空椅。（Reuters）

有學者認為，特朗普主政的美國如今關注的是利益，而不是意識形態之爭。這個最新發展顯示，跟美國打交道會越來越像是做買賣。

華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫珀（Zack Cooper）說，美烏領導人公開決裂表明，特朗普尋求的是經濟協議，而他主要從這個視角來看待外交政策，這與美國過去的政策明顯不同。「特朗普政府認為，美國人民已經不再願意看到只有美國在領導全球，出錢出力，他們要其他國家也分擔這些成本。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

