以色列阻止救援物資進入加沙　哈馬斯斥「廉價的敲詐勒索」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室周日（3月2日）發聲明，稱由於哈馬斯拒絕繼續就停火協議展開談判，從當天早上開始，將停止所有人道救援物資進入加沙地帶，並表示哈馬斯如果不釋放人質，以方就不會允許停火；若繼續拒絕談判，將會有進一步的後果。



哈馬斯回應稱，內塔尼亞胡的決定是「廉價的敲詐勒索」和對停火協議的「政變」，是「戰爭罪和對協議的公然攻擊」，並敦促調解人迫使以色列終止對加沙的懲罰措施。

卡塔爾半島電視台（al-Jazeera）報道，停火協議第一階段期間，每天有600輛卡車進入加沙。這僅僅夠滿足巴勒斯坦人在經歷470天的戰爭後的巨大需求。

2025年2月11日，在以色列與哈馬斯停火期間，載有人道救援物資和燃料的卡車從加沙走廊駛過埃及一側的拉法邊境口岸。（Reuters）

以色列極右翼議員本格維爾（Itamar Ben Gvir）在社交平台X上表示歡迎停止人道救援的決定，「遲做總比不做好。這應該持續到最後一位以色列人質被釋放為止......是時候打開地獄之門了，切斷電力和水源，重新開始戰爭。」