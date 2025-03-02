以色列阻止救援物資進入加沙 哈馬斯斥「廉價的敲詐勒索」
撰文：莊勁菲
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室周日（3月2日）發聲明，稱由於哈馬斯拒絕繼續就停火協議展開談判，從當天早上開始，將停止所有人道救援物資進入加沙地帶，並表示哈馬斯如果不釋放人質，以方就不會允許停火；若繼續拒絕談判，將會有進一步的後果。
哈馬斯回應稱，內塔尼亞胡的決定是「廉價的敲詐勒索」和對停火協議的「政變」，是「戰爭罪和對協議的公然攻擊」，並敦促調解人迫使以色列終止對加沙的懲罰措施。
卡塔爾半島電視台（al-Jazeera）報道，停火協議第一階段期間，每天有600輛卡車進入加沙。這僅僅夠滿足巴勒斯坦人在經歷470天的戰爭後的巨大需求。
以色列極右翼議員本格維爾（Itamar Ben Gvir）在社交平台X上表示歡迎停止人道救援的決定，「遲做總比不做好。這應該持續到最後一位以色列人質被釋放為止......是時候打開地獄之門了，切斷電力和水源，重新開始戰爭。」
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