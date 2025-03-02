史上第二家私企：美國螢光蟲太空公司「藍色幽靈號」登月成功

美國德州航天公司螢光蟲太空（Firefly Aerospace）的「藍色幽靈號（Blue Ghost）」3月2日凌晨在月球成功著陸，令螢光蟲太空成為有史以來第二家實現這一壯舉的私營企業。



美國中部時間凌晨2點34分，「藍色幽靈號」在月球可見面一個的叫做Mons Latreille的火山附近著陸。去年2月，美國私營企業「直覺機器」（Intuitive Machines）公司的月球着陸器「奧德修斯」完成私營企業的首次登月任務。

圖為1月15日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）SpaceX公司的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭運載「藍色幽靈號」，從美國佛州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。（Reuters）

藍色幽靈將在月球上工作14天，預計3月14日會捕捉到日全食，將高清圖像發回地球。3月16日，藍色幽靈還將錄下月球上的日落景象，幫助人們了解月球表面的灰塵如何在太陽的影響下懸浮，從而形成神秘的月球地平線光暈。

登月器還會在攝氏零下173度的極低溫環境下，收集月球夜晚的資料。

此次任務由美國太空總署（NASA）與螢光蟲太空公司合作，希望能為阿耳忒彌斯2號（Artemis 2）載人航天器在2030年前登月做準備。