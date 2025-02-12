NASA稱SpaceX將換飛船接人　美國兩滯留太空人有望3月中返回地球

美國太空總署（NASA）2月11日宣布，太空探索科技公司SpaceX將更換用於接回兩名滯留國際太空站的美國太空人的飛船，飛船發射時間因此從原定的3月25日提前到3月12日。



太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），去年6月乘坐波音公司的星際客機（Starliner）飛船前往太空站，原定只逗留8日，但飛船出現故障只好空載回程；他們的任務週期也被迫延長到10個月。

兩名太空人其後需要等待SpaceX的「龍」飛船，運載另外4名太空人前往交接後，再乘坐返回地球。NASA原本預計最早於2月使用新建造的「龍」飛船運送這4人上太空，惟其後又指任務團隊需要額外的時間來完成飛船的處理，故此威爾莫爾和威廉斯的返程一再推遲。

太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）於另兩位太空人在國際太空站(ISS)拆箱感恩節大餐（Reuters）

根據NASA最新宣布的計劃，用於接人的新飛船將換成已執飛3次的「龍-耐力」（Crew Dragon Endurance）飛船，因此將原定的3月25日發射提前到了3月中旬。

今年1月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）突然要求SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）盡快行動，接回二人。