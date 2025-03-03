施紀賢：不認為澤連斯基在白宮有錯　歐洲需加強防禦力度

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於3月2日在倫敦主持召開歐洲領導人峰會，討論歐洲安全和烏克蘭問題。他敦促歐洲領導人加強防禦力度，不僅要幫助維護烏克蘭的和平，還要維護整個大陸的穩定。針對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）於2月28日到訪華府時與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）爆罵戰，施紀賢重申不認為澤連斯基當日有做錯的地方。



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歐洲需組「自願聯盟」制定和平計劃

施紀賢在烏克蘭總統澤連斯基及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的陪同下在會議開始時表示，今次會議是為團結歐洲，討論如何共同實現烏克蘭公正、持久的和平，並確保烏克蘭能夠防禦俄羅斯未來任何攻擊。 他又稱，稱歐洲需要應對百年不遇的挑戰。

施紀賢表示，週末期間與特朗普、澤連斯基和馬克龍的緊急會談，鞏固這樣一種想法，即歐洲需組成「自願聯盟」（coalition of the willing）及迅速行動，制定出一份和平計劃提交給美國。但他坦承，要與特朗普達成協議，關鍵在於歐洲國家需增加國防開支，且需參與維和行動，而各國恐難達成一致。

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白宮國安顧問：需要願與俄實現和平的烏克蘭領導人

施紀賢又稱，澤連斯基及特朗普當日在白宮爭吵，令人感到不舒服，但他仍熱中於擔當歐洲和美國之間的中間人來推動對話。

施紀賢他預定當日呼籲歐洲領導人增加對烏援助，外界也預計，今次會議可能商討向烏克蘭派出一支歐洲軍隊來確保停火。包括北約秘書長呂特（Mark Rutte）在內，均表示希望當日峰會令各國作出堅定承諾。

美國白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）同日受訪時稱，需要一位願與俄羅斯實現持久和平的烏克蘭領導人，尚不清楚澤連斯基是否準備這樣做。分析認為，其說法反映華府與烏澤連斯基之間仍存芥蒂。