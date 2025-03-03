罵走了澤連斯基　美國依舊是戰爭罪人

繼圍繞礦產協議、停火談判反覆齟齬後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的衝突在2月28日白熱化：訪美的澤連斯基原本是為礦產協議而來，卻與特朗普在全球轉播的白宮記者會上激烈爭吵，雙方最後不歡而散，協議也因此沒能簽成。

這一發展震驚了全球閱聽人，烏克蘭駐美大使更是當場摀臉掐眉、不忍直視，美國副總統萬斯（JD Vance）則在過程當中積極參戰，甚至本身就是引爆罵戰的真正「導火索」：3人原本順利進行了半小時的禮節性交談，萬斯卻在回應記者提問時說到「（烏克蘭）通往和平與繁榮的道路可能須透過外交手段」，引發澤連斯基嚴肅回應，特朗普則立刻反唇相譏，嘲諷澤連斯基「拿第三次世界大戰做賭注」。

事後有不少外媒分析，萬斯或許是抓準時機「引戰」，來強化自己的媒體曝光，避免「特朗普班底」的光環全被馬斯克（Elon Musk）一人壟斷，不久前在慕尼黑安全會議的言論也是類似考量；當然也有分析認為，萬斯其實是充當特朗普「打手」，不論是在慕尼黑安全會議上挑釁歐洲，還是在白宮點燃罵戰，終極目的都是為美國的外交轉向鋪路，找藉口破壞與烏克蘭的關係，讓美國拍拍屁股走得合情合理。

其實不論萬斯引戰更多出於個人考量、或是「大局為重」，這場難堪衝突都揭露烏克蘭作為小國的尷尬無助，以及美國在大國政治弱肉強食下，毫不遮掩的肆意妄為。

澤連斯基2月28日訪問白宮，與特朗普會面初時氣氛尚算融洽，但其後卻演變成罵戰。（Reuters）

高高在上的特朗普與萬斯

從處境對比來看，這場白宮衝突並不是領導人之間單純的「意見交流」，而是美國與烏克蘭權力落差的赤裸體現。

整個交鋒過程中，特朗普的無禮傲慢一覽無遺，不論是遣詞用字或肢體語言，這位商人總統高高在上，左打澤連斯基「讓自己陷入如此糟糕境地」、右諷烏克蘭已經「沒有籌碼」，顯然既不在乎烏克蘭處境，也不屑給予澤連斯基作為國家領導人的應有尊重。對特朗普來說，這場會晤似乎只是權力遊戲的小插曲，烏克蘭人民的真實苦難、澤連斯基作為總統所肩負的國家尊嚴，全都不值一提。

這種認知當然與談判桌上的雙方地位對比有關，卻也是美國長期睥睨小國的潛意識展現。作為長期宰制全球秩序的強權，美國已經習慣在所有議題專斷獨行，並以國際事務的當然領導自居，面對力不如己的無數小國，美國有需要時就是戰略資產，不需要時就是戰略負擔，尤其是烏克蘭這種仰賴美援的戰爭受害國，華盛頓的「正常發揮」就是召之即來、揮之即去，似乎與對待一隻貓犬沒有分別。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

因此，當澤連斯基風塵僕僕趕到美國，特朗普期待的也就只有一種表現：無條件感謝與服從，即便萬斯公然引戰，澤連斯基能做的也就只有公開受辱、點頭稱是，而不是為了國家顏面大膽頂嘴。

引戰的萬斯當然也是類似心理。交鋒過程中，萬斯絲毫不掩自身不屑與敵意，直指澤連斯基「沒有對美國說過一次感謝」，即便事後不少美媒進行事實查核，歷數澤連斯基過往多次道謝，萬斯依然故我，顯然也不算正面回應。這種姿態就與特朗普的自大如出一轍，暴露美式外交的極端自戀：認為他國家應該對美國援助和行為表示感激，卻一字不提這些「援助」背後隱含的利益交換與政治控制。

以礦產協議為例，這種「礦產換美援」的作法，其實就跟「接管加沙」無異，都是帝國主義思維的體現，更是對烏克蘭身處困境的趁火打劫：曾經的「戰略寵物」已經傷痕累累，華盛頓卻還要對其剝皮拆骨，榨乾身上最後一點可利用價值。

不論特朗普或萬斯，兩人的一個鼻孔出氣、圍攻澤連斯基，反映了在雙方眼中，烏克蘭似乎只是需要叩謝美國援助大恩的對象，而不是一個正在抵抗外來侵略、捍衛自身主權的獨立國家，以及這場衝突似乎也全是烏克蘭單方招引而來，與美國的過往武裝、支持顏色革命毫無關聯。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤並爆發言語衝突。圖為在爆發罵戰後，萬斯的表情跟與會的國務卿魯比奧（Marco Rubio），形成鮮明對比。（X@kathrynw5）

美國的罪孽無法洗清

但事實上，美國對烏克蘭的悲劇負有極大責任。

首先是冷戰結束後的北約東擴。美國和西方國家積極將前蘇聯空間納入歐洲安全框架，尤其是吸納東歐國家加入北約（NATO）與歐盟。這種作法加深了俄羅斯的地緣不安，莫斯科即便力不如人還是反覆警告：格魯吉亞與烏克蘭是底線，自己不可能坐視這兩國加入北約，因為這等於讓俄羅斯直接與北約接壤，會對本國安全構成極大威脅，尤其是在美俄交惡的時空背景下。

再來是美國對烏克蘭顏色革命支持。在2004年橙色革命中，華盛頓與布魯塞爾扮演重要角色，美國政府更是提供大量資金和支持，特別是通過非政府組織（NGO）和選舉監察機構，來對烏克蘭的「政治改革」和「民主化」推波助瀾。2004年後，烏克蘭的政治氣候便逐漸向西方傾斜，俄羅斯影響力當然也就迅速流失。

2014年烏克蘭在爆發廣場革命，親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）因此下台，政府也直接垮台。這一變局催生了俄羅斯的極端反應：直接對克里米亞進行軍事干預，並在該地舉行頗具爭議的公投，最終宣布克里米亞併入俄羅斯。與此同時，烏克蘭東部的親俄分離主義武裝也在俄羅斯的支持下「起事」，與烏克蘭政府軍進行了長達8年的頓巴斯內戰。

俄控克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）街頭的支持普京海報。（Reuters）

基本上2014年動亂起，潘朵拉的盒子就已經打開：不只俄羅斯持續整軍備戰，反覆在俄烏邊境大規模軍演，美國也在對俄制裁之餘，持續對烏克蘭提供軍事援助，包括反坦克導彈、無人機、雷達設備以及防空系統等軍事裝備，並在軍事訓練方面加大力度，北約同時也增加在東歐的軍事部署。最後俄烏全面戰爭在2022年爆發，雙方共享了同樣心態：多年成敗在此一舉，美歐的持續軍援與制裁，更讓這場戰爭打成了俄羅斯與西方的總體戰。

當然，俄羅斯的侵略身分不容洗清、也無可辯駁，但美國從一開始就是俄烏棋局的博弈手，不論持續武裝還是顏色革命，都深刻影響俄烏戰爭的爆發。今日華盛頓之所以想抽身，不過是眼看棋局已經無利可圖，所以想認賠殺出、提前止損，因此反手無情將烏克蘭打成和平破壞者，將澤連斯基奚落成國際乞丐，但即便特朗普與萬斯有意遮掩、也刻意不記得，美國的催生戰爭的渾身浴血還是遮無可遮。

說到底，烏克蘭的悲劇是美俄共同促成，特朗普與萬斯罵走了澤連斯基，也挽救不了美國作為戰爭罪人的事實。