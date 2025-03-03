阿拉伯國家舉行緊急峰會 埃及外長：將提交加沙重建計劃
撰文：聯合早報
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埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）說，埃及加沙重建計劃已準備就緒，將於3月4日舉行的阿拉伯緊急峰會上提交，該計劃確保巴勒斯坦人留在加沙。
路透社報道，阿卜杜勒阿提周日（3月2日）說，埃及的反擊重建計劃不僅是埃及或阿拉伯國家的計劃，而是將獲得國際支持和資金，以確保成功實施。 「一旦計劃在即將召開的阿拉伯峰會上獲得通過，我們將與主要捐助國進行密集會談。」
他說，歐洲在重建戰火紛飛的加沙地區經濟方面的作用至關重要。
當被問及停火協議的第二階段時，阿卜杜勒阿提說，埃及將繼續加大努力確保維持停火，並開始第二階段的談判。
他強調確保1月簽署的停火協議安全執行的重要性，並重申確保協議得到適當實施的承諾。「第一階段已經結束，現在我們必須討論第二階段，這是維持停火的關鍵，當然這將是困難的，但只要有善意和政治決心，就可以實現。」
阿卜杜勒阿提說，在阿拉伯緊急峰會後，將在沙特阿拉伯舉行伊斯蘭合作組織緊急部長級會議，各國外交部長將推動在全球範圍內展示峰會成果。「我們將確保以最佳方式向世界呈現阿拉伯峰會的成果。」
特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前提出接管加沙並重新安置巴勒斯坦人的計劃，激怒巴勒斯坦人和阿拉伯國家，也打破美國幾十年來專注於兩國方案的外交政策。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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