阿拉伯國家舉行緊急峰會　埃及外長：將提交加沙重建計劃

埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）說，埃及加沙重建計劃已準備就緒，將於3月4日舉行的阿拉伯緊急峰會上提交，該計劃確保巴勒斯坦人留在加沙。



路透社報道，阿卜杜勒阿提周日（3月2日）說，埃及的反擊重建計劃不僅是埃及或阿拉伯國家的計劃，而是將獲得國際支持和資金，以確保成功實施。 「一旦計劃在即將召開的阿拉伯峰會上獲得通過，我們將與主要捐助國進行密集會談。」

他說，歐洲在重建戰火紛飛的加沙地區經濟方面的作用至關重要。

當被問及停火協議的第二階段時，阿卜杜勒阿提說，埃及將繼續加大努力確保維持停火，並開始第二階段的談判。

2025年2月11日，在以色列與哈馬斯停火期間，載有人道救援物資和燃料的卡車從加沙走廊駛過埃及一側的拉法邊境口岸。（Reuters）

他強調確保1月簽署的停火協議安全執行的重要性，並重申確保協議得到適當實施的承諾。「第一階段已經結束，現在我們必須討論第二階段，這是維持停火的關鍵，當然這將是困難的，但只要有善意和政治決心，就可以實現。」

阿卜杜勒阿提說，在阿拉伯緊急峰會後，將在沙特阿拉伯舉行伊斯蘭合作組織緊急部長級會議，各國外交部長將推動在全球範圍內展示峰會成果。「我們將確保以最佳方式向世界呈現阿拉伯峰會的成果。」

特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前提出接管加沙並重新安置巴勒斯坦人的計劃，激怒巴勒斯坦人和阿拉伯國家，也打破美國幾十年來專注於兩國方案的外交政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載

