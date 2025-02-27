特朗普推AI紙醉金迷加沙度假園影片　連支持者都無眼睇｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後，就提出由美國接管加沙，將其改造成中東版的度假勝地（Riviera），言論一出引起國際社會譁然。特朗普近日在其社交媒體上載影片，似乎想向外界展示他心目中的鴻圖大計，只見片中的加沙被打造成金碧輝煌的海濱度假勝地；特朗普既與美女共舞、又與以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在泳池共享雞尾酒，還有他的盟友馬斯克（Elon Musk）在海灘忘情跳舞。影片一出即惹來巨大爭議，從留言可見，就連特朗普的支持者都看不下去。



特朗普在其個人社交媒體上載心目中「黃金版」加沙度假園概念影片：

從這條長33秒的影片可見，備受戰火洗禮的加沙「搖身一變」成為耀眼的海濱度假勝地。畫面一轉，出現戴上頭巾和有鬍鬚的男子在海灘大跳肚皮舞，然後還見到特朗普本人粉墨登場，與一位美豔的女子翩翩起舞，之後還出現特朗普好友馬斯克在海灘忘情起舞，還有一大堆鈔票從天而降。

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浮誇畫面不斷出現之際，映入眼簾的是金碧輝煌的特朗普加沙大樓（Trump Gaza），其後還有數米高的特朗普的黃金雕像。來到影片尾段，還見到特朗普與另一盟友內坦尼亞胡，兩人躺在泳池旁享用雞尾酒。

美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交媒體上載影片，片中的加沙被打造成金碧輝煌的海濱度假勝地；特朗普既與美女共舞、又與以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在泳池共享雞尾酒，還有他的盟友馬斯克（Elon Musk）在海灘忘情跳舞。貼文下方，就連特朗普的支持者也無法接受影片。（Truthsocial@realDonaldTrump）

從影片下方的留言可見，即使是特朗普的忠實支持者都無法接受影片的內容和風格。