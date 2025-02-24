失戀怕睹物思人？菲律賓推「分手箱」捐前度物品：給它第2次機會
撰文：劉耀洋
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菲律賓媒體2月22日報道，當地一個天主教慈善組織的二手物品捐贈計畫，在情人節不久後推出「分手箱」（Break Up Box）項目，鼓勵分手情侶把前任的物品捐出，而不是丟進垃圾筒，以幫助有需要的人。該組織在社交媒體上表示：「你的前度可能沒有第二次機會，但他留下的東西可以有（第二次機會）」。
菲媒《菲律賓之星》（The Philippine Star）22日報道，天主教慈善組織「馬尼拉明愛會」（Caritas Manila）的「二手物品捐贈」（Segunda Mana）計畫實行已久，取得不錯的成效。
為了擴大捐贈計劃，他們19日宣布推出「分手箱」項目，並多次在社交媒體Facebook上提出宣傳口號「把沒用前度的有用物品捐出來」、「把傷痛放入箱中，揮別過去」。
「馬尼拉明愛會」亦在另一則貼文說明參與「分手箱」項目捐贈的步驟，首先參與者須把想要捐贈的物品裝入箱中，接着帶到捐贈站並拍照，最後跟回憶說聲謝謝及再見。
報道稱，「馬尼拉明愛會」將把收集到的二手物品進行義賣，包括「分手箱」，收入將用於教育資助及其他扶貧項目。
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