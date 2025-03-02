朝鮮鎖國5年重開邊境　歐美遊客行程受限但感新奇　訝異食物豐盛

朝鮮從新冠疫情爆發以後，持續鎖國長達5年，直到今年才重新開放邊境。



旅客可以品嚐朝鮮獨特的火燒蝸牛、或是看朝鮮小學生唱歌表演，只是和過去一樣，不能隨便拍照，與接觸當地民眾。而且目前到朝鮮旅遊，還無法靠近平壤，因為朝鮮只開放朝中俄邊界的「羅先經濟區」，給外國遊客參訪。

朝鮮從新冠疫情爆發以後，持續鎖國長達5年，直到今年才重新開放邊境（TVBS新聞網）

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朝鮮遊客：「這是朝鮮（入境章）。」打開護照內頁對鏡頭展示朝鮮入境章，這一刻他已經等了5年，來自意大利的旅客環遊世界，現在終於踏上最後一塊拼圖朝鮮。

朝鮮遊客，

「我接到一通電話說，好朝鮮開放了，你要來嗎？哇！當然，我已經準備好我的背包、護照和一些錢。」



就是這麼突然，朝鮮因為疫情鎖國5年，今年重新開放觀光，地點限定朝中俄交界的「羅先經濟區」，歐美旅行社搶先揭開這層神秘面紗。

CNA記者TanSi Hui：

「在(朝鮮)的4天期間，遊客參觀了經濟特區，那裡有學校、工廠和啤酒廠。」



遊客與當地學生互動零距離，逛逛市場攤販、品嘗街頭美食，走馬看花好像沒甚麼不同，小心！可不能隨便拍照。

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他們（旅行社）擔心，如果我們做錯事會怎麼樣，高機率可能在我們之後，禁止任何外國遊客。 朝鮮遊客

朝鮮旅行團行程大受限制，但對遊客來說吃喝玩樂都好新奇！

朝鮮遊客：「我很驚訝食物如此美味，他們給我們的食物非常豐盛，有一盤火燒蝸牛。」或是小學生唱歌表演，舞台背景卻在播放戰爭片，飛彈炸毀船隻……超違和，但遊客們就愛這一味。

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朝鮮遊客，

「對我來說最有趣的部分之一是，由於遊客已經5年不能進入（朝鮮），空氣中瀰漫著一種與世隔絕的感覺。」



其實疫情爆發前，朝鮮遊客大多來自中國大陸，2019年遊客數甚至創下35萬新高，疫情趨緩中國與朝鮮，卻因為烏俄戰關係陷入緊張，甚麼時候觀光人潮能夠回流？就等中國政府開綠燈。

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