應對過度旅遊　日本掀起開徵住宿稅熱潮

京都宣布後年將住宿稅的最高徵稅額上調到1萬日圓（約517.5港元），成為日本徵收旅遊稅最高的地區。隨着訪日遊客增加，過度旅遊問題受到日本人關注，愈來愈多的地方政府考慮以這個理由，開徵住宿稅解決問題。



京都市長松井孝治就說，公共交通變得擁擠，京都市民經常被遊客擠到無法上車，還有遊客邊走邊吃、隨地亂扔垃圾等問題。京都要將住宿稅收用於建設能讓遊客和居民都感到舒適的基礎措施，例如改善地鐵站台的圍欄、設立更多垃圾桶和增加回收次數來解決垃圾問題。

京都目前是把房價分為三個級別徵收住宿稅。住宿費一晚低於2萬日圓（約1,035港元）收200日圓，2萬到5萬日圓收500日圓，5萬日圓以上收1000日圓。條例修訂後分六級收住宿稅，低於5萬日圓者維持在1000日圓以內；高檔房費稅額則將大變動，5萬到10萬日圓的房間，稅額將提高到4000日圓，10萬日圓以上的房間，稅額將提高到1萬日圓。

京都去年的住宿稅收入約為52億日圓，提高後估計收入可增加到126億日圓。京都最初在2018年開徵住宿稅，那時是以提升市容為理由，說是要用於拆除路面的電線桿。疫情之後，由於入境遊客大幅增加，這筆稅收目前改為解決「過度旅遊」引發的問題。

京都橘大學文化經濟金融學教授坂本崇說：「到目前為止，遊客一直在使用京都市的基礎設施，卻沒有產生任何直接費用，提高住宿稅理所當然。」

日本並非所有地方都徵收住宿稅。截至今年1月，東京、大阪、福岡縣、京都市、金澤市、北海道俱知安町等八個城鎮徵收住宿稅。如今，隨着各旅遊區紛紛出現「住宿稅潮」，據了解，人氣的北海道計劃於2026年統一引進住宿稅。此外，沖繩縣、千葉縣浦安市等也準備收稅。

圖為日本富士山下山梨縣富士吉田市本町商店街附近組合圖片，圖為遊客聚眾在馬路上拍照阻塞交通。（截圖自FaceBook@喜愛日本 Like Japan）

東京是最早推出住宿稅的地區，2002年由當時的知事石原慎太郎開先鋒。由於住宿稅的納稅人都是過路旅客，很少有居民關心這筆錢怎麼用，因此推出這個稅種增加財源所面對的阻力較小。如今，隨着訪日遊客大增，很多地方的住宿稅收入創歷史新高，這對地方政府而言已是一個重要的收入來源。

酒店住宿稅在日本以外的地區其實已相當普遍，由於是包含在房費內，因此遊客一般不會察覺。

日本最常見的旅遊稅是溫泉酒店向住客徵收約150日圓的「入湯稅」。隨着住宿稅愈來愈廣泛，一些溫泉區也在探討提高入湯稅稅額。

據悉，這引起一些日本溫泉客的反彈。70來歲的加藤研喜歡和妻子去郊外泡溫泉，他告訴筆者：「我們去溫泉區，每次都是一個星期。如果入湯稅外加住宿稅，這將給我們帶來雙重負擔。」

為了保護大自然的溫泉和長期建設起來的旅遊城市，日本對遊客開徵住宿稅和入湯稅情有可原，但如果像京都那樣對高檔酒店住客徵收高達1萬日圓的稅額，一些酒店業者已開始擔心將影響生意。再說，旅遊區也有一日游的遊客，以解決過度旅遊問題為由，只對過夜客人徵收住宿稅，並不是公平的做法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

