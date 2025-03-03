奧斯卡｜Zoe Saldana奪最佳女配角　稱以移民之子為傲疑嗆特朗普

第97屆奧斯卡（Oscars）頒獎典禮周日（2日）在美國加州洛杉磯荷里活地區的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。素兒莎丹娜（Zoe Saldana）奪得最佳女配角獎項。她一上台便激動表示，自己是第一個獲得奧斯卡獎的多明尼加裔美國人，兼且嘲諷特朗普的嚴厲移民政策。



第97屆奧斯卡（Oscars）頒獎典禮周日（2日）在美國加州洛杉磯荷里活地區的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。素兒莎丹娜（Zoe Saldana）奪得最佳女配角獎項。（Reuters）

素兒莎丹娜獲獎後上台後激動地呼喚「媽咪」，她還公開表示自己是「移民父母的驕傲孩子」。素兒莎丹娜稱：「我的祖母於1961年來到這個國家。身為移民父母的孩子，我感到很自豪。懷着夢想、尊嚴和勤奮的雙手，我是第一名獲得奧斯卡獎的多明尼加裔美國人。而且，我知道，我不會是最後一個」。

第97屆奧斯卡（Oscars）頒獎典禮周日（2日）在美國加州洛杉磯荷里活地區的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行。素兒莎丹娜（Zoe Saldana）奪得最佳女配角獎項。（Reuters）

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）表示，素兒莎丹娜這番言論似乎是在揶揄特朗普的嚴厲移民政策。

第97屆奧斯卡（Oscars）「最佳女配角」獎由素兒莎丹娜憑《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）首次奪得。

《艾美利亞變奏曲》講述懷才不遇的律師、由素兒莎丹娜飾演的麗妲某天意外接到心狠手辣的販毒集團首腦曼尼塔斯委託，協助他實現一個改變人生的願望，那就是徹底轉變為一位真正的女性，無論是心靈還是身體，麗妲傾盡全力去實現這個毒王女人夢，隨着曼尼塔斯變身為艾美利亞，她的全新人生即將展開。