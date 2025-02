另類「慶祝」情人節　白宮改編情詩警告非法移民：我們會遣返你

美國白宮2月14日發帖「慶祝」情人節,但內容不是傳遞愛意,而是改編情詩警告非法移民,一旦他們非法入境,就會遭遣返。



帖文以粉紅色為背景,配以總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)與「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)面孔的圖像,還有一首改編的情詩。

特朗普上任後展開輪番舉動打擊非法移民,霍曼則負責嚴厲監控美國邊境。帖文的前兩句是一首經典英格蘭詩歌的原版內容,即Roses are red, Violets are blue,但最後兩句則為改編版,由原版的Sugar is sweet, And so are you,改為come here illegally and we'll deport you(非法至此,遣返相待)。

有網民認為白宮今次發文與去年在上屆政府治理下所展現的姿態大為不同,令人感到不安,甚至「不得不更新頁面兩次,才能確定這是真的」。法媒指,白宮賦詩旨在威脅那些沒有簽證等文件卻想入境美國的潛在移民。

白宮去年在情人節時還將內飾一番裝扮,以各種寫有「愛」、「善良」、「展開心扉」等溫情標語的愛心型裝飾點綴在門前草坪與內部。

另一方面,前總統拜登(Joe Biden)在今年情人節發帖祝妻子吉爾(Jill Biden)節日快樂。