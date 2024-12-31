德國聖誕市集遇襲案｜內政部長稱疑犯患精神病　案件尚在徹查

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）於12月20日發生汽車衝撞聖誕市集事件，造成5人死亡、超過200人受傷。德國內政部長Nancy Faeser表示，有跡象顯示， 涉案疑犯患有精神疾病，但目前為案件下結論仍為時過早，當局將全面徹查。據指出，當局正調查聖誕市集的籌備過程是否存在安全漏洞。



2024年12月20日，德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）發生汽車衝撞聖誕市集事件。圖為事件現場於21日的情況，可以看到聖誕市集的地上一片狼藉。（Reuters）

2024年12月20日，德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）發生汽車衝撞聖誕市集事件，至少造成5人死、逾200人受傷。圖為涉事汽車。（Reuters）

Nancy Faeser指出，疑犯動機尚未確定，但「有明顯的精神疾病跡象」。當局必須吸取教訓，學習追蹤此類有潛在心理困擾，且受到混亂陰謀論驅使的肇事者。

她指出，此類攻擊者不符合任何威脅特徵，安全部門將需要設置其他指標和行動，來應對此類人士。她又透露，疑犯多年來發出的「數萬則帖文」是調查範圍。

據當局此前公布，50歲疑犯Taleb Jawad al-Abdulmohsen來自沙特阿拉伯2006年便定居德國，擁有德國永久居留權。他是名精神科醫生，曾發表反伊斯蘭言論，2016年起被德國當局認定為放棄伊斯蘭教、背棄沙特的政治難民。