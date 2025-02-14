德國慕尼黑汽車撞人群升至36傷　檢方：阿富汗籍疑犯有宗教動機

德國慕尼黑2月13日發生汽車衝撞人群事件，警方最新公布共有36人受傷。涉事司機被捕，為在當地尋求庇護的24歲阿富汗公民Farhad N。檢察部門指，相信他的犯案動機與宗教有關。



德國巴伐利亞州州長澤德（Markus Söder）之前表示，這是一宗懷疑襲擊（suspected attack）事件。

2025年2月13日，德國慕尼黑，圖為醫護在車撞人現場將傷者抬上擔架準備送醫。（Getty）

據德媒稱，當時現場人群聚集參加德國工會Verdi組織的示威集會，德國巴伐利亞廣播公司（BR24）引述目擊者指，車輛當時衝向示威人群，一名男子被警方帶走，現場聽見哭聲。

德國檢察官Gabriele Tilmann表示，疑犯承認是蓄意開車撞向集會參加者。她又指疑犯在審訊過程中「給出一個解釋，我總結為宗教動機」，又稱疑犯在被捕後祈禱，並曾向警方高喊Allahu Akbar（真主偉大）。