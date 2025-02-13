德國慕尼黑車撞人群至少28傷　阿富汗籍司機被捕　列懷疑襲擊事件

德國慕尼黑2月13日發生汽車衝撞人群事件，據德媒報道，至少28人受傷，部份人傷勢嚴重。涉事司機被捕，為一名24歲、正在當地尋求庇護的阿富汗人。調查焦點之一是疑犯屬刻意攻擊抑或誤踩油門，德國巴伐利亞州州長澤德（Markus Söder）表示，這是一宗懷疑襲擊（suspected attack）事件。



2025年2月13日，德國慕尼黑，圖為醫護在車撞人現場將傷者抬上擔架準備送醫。（Getty）

德媒稱當時現場人群聚集參加德國工會Verdi組織的示威集會，德國巴伐利亞廣播公司（BR24）引述目擊者指，車輛當時衝向示威人群，一名男子被警方帶走，現場聽見哭聲。

德國《圖片報》報道，警方曾向汽車開槍，以制止疑犯，並在不久後拘捕疑犯。

慕尼黑市政員工周四舉行罷工，要求提高薪水等待遇，Verdi此前呼籲舉行示威。《圖片報》報道指事發上午10時30分左右，當時肇事司機駕車突然加速衝向街道一邊的示威者。

出訪歐洲的美國副總統萬斯（JD Vance）將參加於14日召開的慕尼黑安全會議，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦出席。案發現場距離安全會議召開地點約1公里，警方未透露車撞人案件與大會召開是否有關。

2025年2月13日，德國慕尼黑，圖為車撞人現場一片狼藉，地上散落衣物。（Getty）

路透社引述警方發言人表示，警方正在案發現場調查，未有透露更多細節。