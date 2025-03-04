特朗普稱4月2日起向外國農產品徵收關稅 暫無細節
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日在社交媒體上表示，美國將從4月2日起對外地農產品徵收關稅。這是他對進口商品設置貿易壁壘的最新威脅，但未提供詳情。
特朗普3日發帖向「美國偉大的農民們」表示，可以開始生產大量農產品，以準備在美國國內銷售。他表示，4月2日起將對外來農產品徵收關稅。
不過，他未詳細說明哪些產品會受到影響，也沒有說明是否會有例外情況，也不清楚是否與此前已宣布的對等關稅措施的相關。
另外，美國壘西哥、加拿大及中國加徵關稅的措施，將於3月4日生效。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於3月2日稱，對墨西哥、加拿大是否加徵25%關稅仍不確定，幅度仍有待特朗普決定。至於中國則為最新宣布的20%。
盧特尼克又稱，至於中國方面則會於4日實施，除非中國停止向美國販運芬太尼。他重申，特朗普預定當日把自中國進口的商品加徵20%關稅。
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