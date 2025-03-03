澤連斯基與特朗普罵戰後有下台危機？　美媒揭3位潛在接任人選

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月28日在白宮會面爆發罵戰後不歡而散，特朗普的盟友，共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）其後警告澤連斯基「要麼改變態度，要麼辭職」。美國媒體近日撰文分析3位有機會接替澤連斯基總統職位的可能人選。



自從澤連斯基與特朗普在鏡頭前激烈爭吵後，特朗普團隊就不斷放風指澤連斯基應下台。國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）3月2日暗示，若要達成烏克蘭和平協議，烏克蘭總統澤連斯基或需下台。 共和黨籍聯邦眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）也稱，如果澤連斯基不符合美國要求，烏克蘭可能得另選領導人。

據美國《新聞週刊》3月2日報道，有3位人選可以代替澤連斯基擔任總統一職。

烏克蘭駐英大使扎盧日內（Valery Zaluzhny）

報道指，烏克蘭駐英大使扎盧日內被視為其中一名熱門人選。在負責外交事務之前，他曾擔任烏克蘭武裝部隊總司令，在2021年至2024年負責指揮防務工作。2024年，澤連斯基撤換扎盧日內的軍職，改任命其為外交大使，此舉曾引發巨大爭議。有人認為，這是由於二人對戰爭策略和群眾動員的挑戰存在不同意見而長期緊張關係導致。

2022年8月27日，烏克蘭基輔，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）向烏克蘭領土防禦軍旅授予戰旗。（Getty）

據烏克蘭媒體Dzerkalo Tyzhnia在2024年11月進行的民意調查，扎盧日內的支持率為27%，超過澤連斯基的16%。另外，據《經濟學人》進行的網上民調，雖然澤連斯基仍然是烏克蘭最受歡迎的政客，但若舉行選舉，扎盧日內的支持率將以65%對30%的優勢擊敗澤連斯基。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）

據報道，首都基輔的市長克利奇科亦是潛在接班人之一。他曾是職業拳手，自2014年起擔任市長，但在俄烏戰爭期間曾多次違反澤連斯基的命令。2023年，他曾公開批評澤連斯基對戰況不夠誠實，指責對方過於樂觀粉飾太平，並讚揚扎盧日內「說出了真相」。他強調，「有些人不願面對現實，但我們不能一直欺騙民眾與盟友。」

2025年2月11日，烏克蘭基輔，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）在「烏克蘭戰爭與重建期間的民主韌性」論壇上發表講話。（Getty）

克利奇科補充道：「總統今天肩負著重要職責，我們必須支持他直到戰爭結束。但在戰爭結束時，每位政治家都將為自己的成功或失敗付出代價。」

烏克蘭國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）

報道最後提到烏克蘭國會議長斯特凡丘克是另一位潛在繼任者。他自2021年擔任議長，是澤連斯基的親密盟友。在俄烏戰爭初期，外界曾認為他是澤連斯基一旦遇害最有可能的接任者。

2025年2月11日，烏克蘭國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）在斯特拉斯堡舉行的歐洲議會正式會議上發表講話。（CC-BY-4.0: © European Union 2025– Source: EP）

最近，他強烈反對特朗普提出的戰時選舉建議。他表示，「烏克蘭需要的是子彈，而不是選票」（bullets, not ballots），並在歐洲議會發表演說，呼籲歐盟加強對烏克蘭的軍事支持。