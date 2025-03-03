施紀賢擬向烏克蘭賣導彈 澤連斯基重申願意辭職換取加入北約
撰文：莊勁菲
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在英國與首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面後，施紀賢周一（3月3日）宣布一項新協議，允許烏克蘭使用16億英鎊（約156.9億港元）的英國出口資金購買5,000枚防空導彈。澤連斯基再次表示，若烏克蘭能加入北約，自己將辭去總統一職。
據天空新聞（Sky News）報道，施紀賢表示，新的導彈計劃將為英國國防領域創造就業機會，並稱：「這對於保護關鍵基礎設施和加強烏克蘭至關重要。」
他還表示，英國準備捍衛烏克蘭的和平，包括派遣「地面部隊」和「空中飛機」，補充道：「我們已經準備好與其他人一起做這件事。」
此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）質疑烏克蘭未舉行戰時選舉，並稱呼澤連斯基為「獨裁者」。烏克蘭總統2月23日曾表示，願意放棄總統職位，以換取烏克蘭的和平及加入北約（NATO）。
澤連斯基周一他重申這一點，強調這是他自俄烏開戰以來一直提出的要求，也是他的使命。他補充說，要改變自己並不容易，還需要阻止他參加選舉，這會比較更加困難。
澤連斯基：願離職換取烏克蘭和平及加入北約 盼特朗普成為夥伴澤連斯基：相信能挽救與特朗普關係 不認為美國會停止援烏施紀賢：不認為澤連斯基在白宮有錯 歐洲需加強防禦力度特朗普與澤連斯基罵戰元兇？美民眾斥萬斯：去俄羅斯滑雪吧｜有片