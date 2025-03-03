施紀賢擬向烏克蘭賣導彈　澤連斯基重申願意辭職換取加入北約

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在英國與首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面後，施紀賢周一（3月3日）宣布一項新協議，允許烏克蘭使用16億英鎊（約156.9億港元）的英國出口資金購買5,000枚防空導彈。澤連斯基再次表示，若烏克蘭能加入北約，自己將辭去總統一職。



據天空新聞（Sky News）報道，施紀賢表示，新的導彈計劃將為英國國防領域創造就業機會，並稱：「這對於保護關鍵基礎設施和加強烏克蘭至關重要。」

2025年3月2日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在英國倫敦市中心的蘭卡斯特宮主持歐洲領導人峰會時出席新聞發布會。（Reuters）

他還表示，英國準備捍衛烏克蘭的和平，包括派遣「地面部隊」和「空中飛機」，補充道：「我們已經準備好與其他人一起做這件事。」

此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）質疑烏克蘭未舉行戰時選舉，並稱呼澤連斯基為「獨裁者」。烏克蘭總統2月23日曾表示，願意放棄總統職位，以換取烏克蘭的和平及加入北約（NATO）。

2025年3月2日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在英國倫敦郊區會見媒體成員時聆聽提問（Reuters）

澤連斯基周一他重申這一點，強調這是他自俄烏開戰以來一直提出的要求，也是他的使命。他補充說，要改變自己並不容易，還需要阻止他參加選舉，這會比較更加困難。