白宮：美國暫停烏克蘭軍事援助

美國政府3月3日宣布，暫停對烏克蘭的軍事援助。有白宮官員表示，華府會審視對烏克蘭的援助，以確保可以達成解決方案。



路透社引述一名白宮官員指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已表明專注於和平，華府需要夥伴致力達成有關目標，因此美國政府已暫停及審視對烏克蘭的援助，確保有助取得解決方案。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰（Reuters）

白宮宣布今次決定前，多間傳媒就傳出美國向烏克蘭「閂水喉」的消息。《華盛頓郵報》報道，特朗普在白宮與烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發生口角後，華府正考慮停止向烏克蘭供應所有軍事援助。

《華爾街日報》則稱，特朗普已命令國家安全機構成員查明華盛頓是否可以暫時或完全停止向烏克蘭供應武器。報道引述特朗普政府官員稱，美國對烏克蘭的所有援助，包括拜登政府期間授權和支付的最後一批彈藥和設備，可能立即被取消。

美媒同日較早前刊登澤連斯基的訪問，稱距離戰爭結束仍「非常遙遠」，結果惹來特朗普的不滿，批評對方作出「可能是最差的言論」，揚言美國不會再忍受下去。不過特朗普同時認為，華府提出的烏克蘭礦產協議仍未胎死腹中，形容它是「對大家極佳的協議」，並稱會在4日向國會發表講話時透露最新情況。