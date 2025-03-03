美國安顧問暗示　要實現烏克蘭和平或需澤連斯基下台

美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）3月2日暗示，若要達成烏克蘭和平協議，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）或需下台。 共和黨籍聯邦眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）也稱，如果澤連斯基不符合美國要求，烏克蘭可能得另選領導人。



2025年2月20日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和澤連斯基日前在白宮罵戰後，沃爾茲最新受訪時稱，華府希望確保莫斯科和基輔的永久和平，包括從領土上作出讓步，以交換以歐洲為首的安全保證。

當被問到特朗普是否希望澤連斯基辭職時，沃爾茲稱，需要一位能夠與美國打交道、最終與俄羅斯打交道，並願意結束這場戰爭的烏克蘭領導人，尚不清楚澤連斯基是否準備這樣做。他又稱，如果澤連斯基不論由於個人抑或政治動機，與結束的戰爭目標背道而馳，那便是一個真正問題。

2024年11月13日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在美國華盛頓國會山出席眾議院共和黨領導人會議後舉行的新聞發布會。（Reuters）

眾議院議長約翰遜：澤連斯基一定要有所改變

眾議院議長約翰遜同日稱，澤連斯基一定要有所改變，如果他不能帶著感激之情回到談判桌，便得另找一個人領導烏克蘭。

另外，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日接受電視節目「本週訪問，稱自2月28日以來，沒有再與澤連斯基談話，「當他們準備好實現和平時，我們也將準備好重新接觸。」