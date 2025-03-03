美國安顧問暗示 要實現烏克蘭和平或需澤連斯基下台
撰文：蕭通
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美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）3月2日暗示，若要達成烏克蘭和平協議，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）或需下台。 共和黨籍聯邦眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）也稱，如果澤連斯基不符合美國要求，烏克蘭可能得另選領導人。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和澤連斯基日前在白宮罵戰後，沃爾茲最新受訪時稱，華府希望確保莫斯科和基輔的永久和平，包括從領土上作出讓步，以交換以歐洲為首的安全保證。
當被問到特朗普是否希望澤連斯基辭職時，沃爾茲稱，需要一位能夠與美國打交道、最終與俄羅斯打交道，並願意結束這場戰爭的烏克蘭領導人，尚不清楚澤連斯基是否準備這樣做。他又稱，如果澤連斯基不論由於個人抑或政治動機，與結束的戰爭目標背道而馳，那便是一個真正問題。
眾議院議長約翰遜：澤連斯基一定要有所改變
眾議院議長約翰遜同日稱，澤連斯基一定要有所改變，如果他不能帶著感激之情回到談判桌，便得另找一個人領導烏克蘭。
另外，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日接受電視節目「本週訪問，稱自2月28日以來，沒有再與澤連斯基談話，「當他們準備好實現和平時，我們也將準備好重新接觸。」
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