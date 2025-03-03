美國與烏克蘭翻臉　誰輸誰獲益？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不按常理出牌早已眾所周知，但能當着媒體的面蠻橫地與曾被西方視為英雄的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）翻臉，還是讓全世界都驚掉了下巴。



美東時間2月28日，特朗普與澤連斯基在白宮進行了一場被西方輿論稱為「外交災難」的爭吵。從爭吵過程看，澤連斯基並沒有表現出對特朗普的不敬，他主要指責俄羅斯是戰爭的肇事方，希望在美烏礦產協議中加入美國給烏克蘭提供安全保障的內容。

但特朗普和美國副總統萬斯對澤連斯基的訴求很不耐煩，不停打斷澤連斯基的發言，霸凌氣勢十足。萬斯還「哪壺不開提哪壺」，指責澤連斯基在去年美國大選時支持民主黨，對特朗普卻連一聲謝謝也沒有。

情緒失控的特朗普對澤連斯基說出這樣的重話：如果沒有美國的幫助，烏克蘭在戰場上撐不過兩個星期。「是我讓你成了硬漢，沒有美國，你根本硬氣不起來。」「要麼簽（礦產）協議，要麼我們退出。如果我們退出，你們就得自己打到底。」

爭吵結束後，特朗普拂袖而去。雙方原定的聯合新聞發布會被取消，美烏礦產協議自然也沒有簽署，澤連斯基一行離開了美國，前往歐洲尋求安慰和支持。

美烏領導人翻臉後，特朗普政府成員紛紛為特朗普辯護。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）指責澤連斯基搞砸了會談，澤連斯基應該為此道歉。美國總統國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）則稱，「澤連斯基就像個前女友，她想爭論你九年前說過的每一句話，而不是推動這段關係向前發展。」馬斯克也發文稱，「澤連斯基在美國人民眼中毀了自己」，「是時候弄清楚匯往烏克蘭的數千億美元到底去哪了。」

特朗普本人的語氣似乎稍有緩和，他在社交媒體上發文說：「澤連斯基在美國珍視的橢圓形辦公室里對美國不敬。等他準備好實現和平時，他可以回來。」

澤連斯基則在社交媒體上對美國給予烏克蘭的支持向特朗普和美國人民表達感謝，但他同時強調：「烏克蘭需要正義和持久的和平，我們正為此努力。」不過在接受美國霍士電視台採訪時，澤連斯基表示：「我認為自己不需要向特朗普道歉。」

澤連斯基不道歉的姿態也有底氣，這就是來自歐盟國家的支持。3月1日，大多數歐盟國家領導人發聲支持澤連斯基，英國和烏克蘭簽署了向烏克蘭提供貸款的協議。3月2日，10多名歐盟國家和歐盟領導人在倫敦召開會議，商討在當前形勢下繼續支持烏克蘭的辦法。

2025年3月2日，10多名歐盟國家和歐盟領導人在倫敦召開會議，商討在當前形勢下繼續支持烏克蘭的辦法。（Reuters）

美烏領導人這場爭吵為美歐關係走向蒙上新的陰影。澤連斯基儘管在白宮受到屈辱，但他背後仍有歐盟國家的鼎力支持。特朗普對澤連斯基的羞辱其實也是對歐盟的輕視，美歐之間的政治分歧將會繼續加深。

同時，特朗普政府已多次聲稱要對歐盟產品加稅，歐盟方面也表明將反擊美國加稅的立場。在美歐政治和安全分歧趨向擴大的情勢下，美歐之間的貿易戰恐怕更難以避免。這種局面將迫使歐盟在政治、安全和經貿方面不得不減少對美國的長期依賴，去尋找一條相對獨立自主的新路，儘管這對歐盟十分困難。

表面上看，特朗普在與澤連斯基的爭吵中處於上風，但他對弱者赤裸裸的霸凌行為不會贏得他人的尊重，反而在道義上明顯失分。美國輿論也對特朗普的霸道行為多有指責，民主黨政客指責特朗普和萬斯在欺負「真正的英雄」。如果特朗普繼續一味蠻幹，他在美國內外的形象恐怕會逐步坍塌，「讓美國再次偉大」的口號也將淪為空談。

最樂見美烏翻臉的是俄羅斯。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交媒體上發文稱，特朗普對澤連斯基的訓斥「還不夠」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則表示：「特朗普和副總統萬斯在爭吵中能克制住自己沒有對澤連斯基動手，簡直是個奇蹟。」

美國已經威脅要停止對烏克蘭的軍事援助，俄羅斯很可能藉機在烏東和庫爾斯克地區發起更大規模的攻勢。一旦失去美國軍援，烏克蘭將在戰場上更加艱難。

截至3月2日，中國官方尚未對美烏領導人爭吵發表看法，但中國媒體對此進行了詳細報道。許多中國網民批評特朗普的霸道行徑，同時認為澤連斯基把希望押在美國身上是一個悲劇。

微信公號「秦安戰略」發文說，特朗普就是中國的國運，這並不意味着特朗普不會狠狠打擊中國，而是他在打擊中國的時候，因為自己的自負和狂妄，一次次摧毀了美國多年以來無數智者高人精心構建的軟實力。

具有官媒背景的微信公號「牛彈琴」發文分析了美烏領導人鬧崩後的「10個嚴重後果」，包括烏克蘭被美國釜底抽薪，俄烏戰場發生重大變化，澤連斯基可能遭遇悲劇等等。

文章總結稱，美國給世界最大的教訓就是：當美國的敵人是危險的，當美國的盟友卻是致命的。當美國人的棋子，最終擺脫不了棄子的命運。「烏克蘭是這樣，這個世界，僅僅只是烏克蘭嗎？」

本文獲《聯合早報》授權轉載

