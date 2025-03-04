美國前WWE大亨麥克馬洪通過參議院確認　出任教育部長

美國參議院3月3日以51票贊成、49票反對通過世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon）的提名，確認其成為新任教育部長。



76歲的億萬富商麥克馬洪是特朗普的長期支持者，為特朗普首次競選時的主要金主之一，並在其第一任期內擔任美國小企業管理局（U.S. Small Business Administration，SBA）局長，在其卸任總統後也繼續支持特朗普的議程，先後成立超級政治行動委員會（super PAC）「美國第一行動（America First Action）」和「美國第一政策研究所 (America First Policy Institute)」，目前是該研究所主席。

世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon）3月3日獲美國參議院確認提名，成為新任教育部長。圖為麥克馬洪出席聽證會。（Reuters）

但批評者指其教育方面的背景有限，僅在康涅狄格州（Connecticut）教育委員會任職一年，並曾擔任聖心大學 (Sacred Heart University) 信託人，缺乏教育政策或行政管理方面的經驗。

她在聽證會上表示將「全心全意」支持特朗普縮減教育部規模、最終取締該聯邦部門的目標，致力於將教育部的職權還給各州政府。