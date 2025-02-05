特朗普確認正逐步關閉國際開發署 擬透過行政命令關閉教育部
撰文：王海
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英國媒體2月4日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）確認正關閉國際開發署（US Agency for International Development，USAID），他同時表示，計劃透過簽署行政命令關閉教育部（US Department of Education）。
據路透社報道，特朗普證實，他將「逐步關閉」（wind down）美國際開發署。
報道指，由於特朗普政府考慮將國際開發署併入美國務院，進行重大改革以縮減其員工數目，並令其支出與特朗普的「美國優先」（America First）政策保持一致。
美國際開發署辦公室近日突然無故關閉後，政府效率部長馬斯克（Elon Musk）3日表示，他們正努力關閉USAID。馬斯克還表示，總統特朗普同意他的做法。
特朗普在白宮向記者表示，負責這項工作的馬斯克做得很好（great job），他同時指控國際開發署存在大量欺詐行為（a lot of fraud）。
另外，特朗普又指希望能夠透過行政命令關閉教育部。
路透社3日引述白宮官員報道，特朗普政府將採取措施削減聯邦教育部的預算，相關行動可能會在二月稍後公布。
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