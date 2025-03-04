日本30年最嚴重山火　岩手縣焚燒2600公頃1死　4600人撤離｜有片

日本岩手縣大船渡市的山火已燒至第6天，焚燒面積已達2,600公頃。有媒體報道，這是日本30年來最嚴重的一場火災，火場面積覆蓋該市8%的土地，已有4600名民眾緊急撤離，超過2000名消防員正在地面和空中展開工作，阻止火勢進一步蔓延。



日本媒體報道岩手縣大船渡市山火的片段：

日本放送協會（NHK）報道，大船渡市的山火已燒了6日，但據該縣介紹，自3日上午發布消息以來，火場面積已增加了500公頃，截至4日上午6時，已達到約2600公頃。這相當於大船渡市全市面積的8%。

據英國廣播公司（BBC）早前的報道，日本政府已派出超過2000名消防員進行救援工作，而山火發生至今已造成1人死亡。

由於大火一直燃燒，目前已有4600名居民被迫撤離，其中約2000人已離開當地，暫時借住親友家，另有1200名災民則暫時住在政府提供的收容所。

據報道，火勢主要發生在岩手縣的森林地區。岩手縣是日本面積第二大、人口密度第二低的縣。據日本消防廳（Fire and Disaster Management Agency，FDMA）統計，超過80棟建築物被燒毀，但實際數字可能更高。