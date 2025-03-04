美國加徵關稅　中國：列15家美企進管控名單　在世貿機制起訴美方

美國對華再加徵關稅的政策3月4日生效後，中國商務部4日宣布，將15家美國實體列入出口管制管控名單，又指中方已在世貿組織（WTO）爭端解決機制下起訴美方最新關稅措施。



中國商務部表示，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將萊多斯公司等15家美國實體列入出口管制管控名單，措施包括禁止向這15家美國實體出口兩用物項，正在開展的相關出口活動應當立即停止，以及在特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

15家美國實體包括：

1. 萊多斯公司（Leidos）

2. 吉布斯和考克斯公司（Gibbs&Cox, Inc.）

3. 監控研究公司（IP Video Market Info, Inc.）

4. SourceMap公司（Sourcemap, Inc.）

5. 斯凱迪奧公司（Skydio, Inc.）

6. 急速飛行公司（Rapid Flight LLC）

7. 紅色六方案公司（Red Six Solutions）

8. 護盾人工智能公司（Shield AI, Inc.）

9. 浩劫人工智能公司（HavocAI）

10. 尼羅斯科技公司（Neros Technologies）

11. Group W公司（Group W）

12. 愛爾康公司（Aerkomm Inc.）

13. 通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）

14. 通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）

15. 宇航環境公司（Aero Vironment）

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

中國商務部新聞發言人又指，在美方3月3日宣布在原10%加徵關稅基礎上對中國有關產品再次加徵10%關稅，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。

發言人稱美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對，中方將根據世貿組織規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。