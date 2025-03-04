美國向烏克蘭「閂水喉」影響深遠　歐美究竟誰出錢多？

美國政府3月3日宣布暫停對烏克蘭的軍事援助，引發了人們對烏克蘭領土安全、以及實現和平前景的擔憂。特朗普（Donald Trump，又譯川普）之前曾多次聲稱華府的軍事援助支出高於歐洲，但有關言論就惹來外界質疑。



美國和歐洲分別援助烏克蘭多少？

據一間總部位於德國的智庫基爾研究所（Kiel Institute）估計，美國在2022年1月至2024年12月期間的援助支出為1,197億美元（約9,309億港元）。美國國防部則稱，撥款達1,828億美元（約1.42萬億港元）。但無論哪一數據為真，兩個數字都比特朗普聲稱的3,500億美元（約2.72萬億港元）援助要低得多。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

雖然特朗普聲稱：「我們花了3000多億美元，而歐洲只花費約1000億美元。」但基爾研究所表示，歐洲總計花費的資金其實比美國多。

根據基爾研究所數據，2022年1月24日至2024年底期間，整個歐洲在烏克蘭上花費了1,387億美元（約1.08萬億港元），同一時期美國的援助為1,197億美元（約9,309億港元）。

美國暫停援助對烏克蘭的影響

據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）稱，儘管歐盟成員國已在盡其所能提供軍事援助，但美國暫停軍事援助可能意味着歐盟也將被迫縮減援助規模。

圖為2024年6月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國視察協助培訓烏克蘭士兵的軍事訓練區，了解訓練烏克蘭士兵使用愛國者導彈系統的情況。（Reuters）

美國向烏克蘭運送各種各樣的武器，從坦克到彈藥，還包括炮彈和防禦飛彈。如果美國不再向烏克蘭提供愛國者飛彈（Patriot），那麼後果將是嚴重，烏克蘭曾在2023年至24年經歷過這種情況。當時美國的援助延遲導致烏克蘭沒有收到所需的防空飛彈，後烏境內多處能源基礎設施遭到摧毀，嚴重影響當地電網運行。

此外，援助的暫停也讓外界對美國能否繼續提供訓練和情報產生質疑。CSIS表示，如果情報也被切斷，那麼「烏克蘭的軍事努力將受到難以預測的損害」。