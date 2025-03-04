刺針期刊：2050年全球近60%人口或超重　8國問題最嚴峻含中美

最新研究顯示，如果各國政府不採取行動，到2050年，全球將有近60%成年人和三分之一兒童面臨超重或肥胖問題，其中，超過半數的超重或肥胖人口集中在八個國家——美國、中國、俄羅斯、印度、巴西、墨西哥、印度尼西亞和埃及。



法新社報道，這項於3月4日發表在權威醫學雜誌《刺針》（The Lancet）上的研究顯示，根據對204個國家的數據分析，全球超重或肥胖人數已從1990年的9.29億增至2021年的26億。研究員警告，若各國不採取重大改革措施，未來15年內這一數字將增至38億人——相當於2050年全球成年人口的60%左右。

研究指出，隨着肥胖人口逐漸老齡化，屆時全球約四分之一的肥胖者將超過65歲，可能會給各國醫療體系帶來沉重負擔。研究還預計，到了2050年，全球兒童和青少年肥胖人數將增長121%。而三分之一的肥胖青少年將集中在兩個地區——北非和中東，以及拉丁美洲和加勒比地區。

因肥胖長期負重，關節亦易出問題。

領導這項研究的美國健康指標與評估研究所（IHME）首席作者加基杜（Emmanuela Gakidou）指出：「這場前所未有的全球超重與肥胖流行是一個深刻的悲劇，也是一個巨大的社會失敗。」

不過，研究的共同作者、澳大利亞默多克兒童研究所的克爾（Jessica Kerr）認為，現在採取行動還為時不晚。「需要更強有力的政治承諾，才能在全球可持續的食品體系中轉變飲食結構。」

中醫指肥胖人士較易濕重。（envato）

她強調，改善營養、提升身體活動水平和優化生活環境等策略同樣離不開政治支持，無論是減少加工食品的攝入，還是增加公共綠地，這些都需要長期且持續的政策推動。

儘管不良飲食和久坐生活方式被視為肥胖流行的主要因素，但哥本哈根大學的研究員索倫森在《刺針》的評論中指，肥胖的根本成因仍有待深入探討。「社會弱勢群體普遍呈現出一種始終如一卻無法完全解釋的肥胖傾向。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

