梅拉尼婭現身國會山莊　批AI偽造色情內容頻現　籲盡快立法打擊

美國第一夫人梅拉尼婭自特朗普總統就職以來便鮮少在華盛頓露面，近日，她首次以個人身份亮相，表態支持一項旨在打擊「深度偽造（DeepFake）色情」的法案。



法新社報道，3月3日，梅拉尼婭在國會山舉行的圓桌會議上，強調Take It Down Act（暫譯為「撤除法案」）的重要性。這項法案旨在將線上發布未經同意的性影像（通常使用廉價且廣泛可得的人工智能工具生成）定為犯罪行為。

梅拉尼婭與兩名遭到深度偽造色情內容傷害的少女共同出席這次討論。

美國第一夫人梅拉尼婭2025年3月3日到國會山莊，表態支持打擊深度偽造色情的法案（Reuters）

她說：「在當今這個由人工智能（AI）驅動的世界裏，私隱被侵犯的風險令人擔憂且極高，尤其令人痛心的是，年輕青少年，特別是女孩們，正為惡意網絡內容帶來的巨大挑戰所困擾。」

「深度偽造色情」法案由德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）提出，要求社交媒體平台和網站設立機制，在接到受害者的通知後，迅速刪除未經同意發布的私人親密影像，包括由AI生成的虛假色情內容。

儘管法案已獲參議院通過，但在眾議院尚無實質性進展。梅拉尼婭呼籲兩黨合作，並批評民主黨未能優先推動法案通過。「我原本期待看到更多民主黨領袖今天與我們一起解決這一嚴肅問題……作為成年人，我們應當將保護美國兒童的福祉置於黨派利益之上。」

梅拉尼婭2025年3月3日呼籲兩黨合作通過打擊深度偽造色情的法案（Reuters）

目前只有少數州屬，如加州和佛羅里達，通過將深度偽造色情內容列為犯罪的法律。活動人士呼籲國會盡快通過包括「撤除法案」在內的一系列立法，以規範這類內容的製作和傳播。

此外，從加州到新澤西，美國各地學校近來爆發了一系列與AI深偽色情內容引發的事件，導致大量青少年被同學惡意針對。

專家警告，這類未經同意的影像可能導致騷擾、欺凌、甚至敲詐，常伴隨嚴重的心理健康問題。2024年，聯邦調查局（FBI）曾發布警告，指這類包括逼真AI生成圖像在內的兒童性虐待內容違法。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

