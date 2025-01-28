梅拉尼婭第二任期官方肖像曝光　專家：神秘莫測　一改人性化形象

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的最新官方肖像1月28日曝光，這張黑白照片是她丈夫特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣誓就任總統後的第二天在白宮拍攝，照片中梅拉尼婭身穿深色西裝和白色襯衫，雙手放在房間的一張反光桌上，背景中可見高聳的華盛頓紀念碑。



據英國廣播公司（BBC）報道，這幅肖像照由比利時攝影師Régine Mahaux拍攝，她為特朗普一家拍照已有20多年。她曾在特朗普第一任期時就為梅拉尼婭拍攝過官方肖像。Régine Mahaux周一（27日）向BBC表示：「我真的很榮幸第二次被選中拍攝這張官方肖像。」

看起來神秘莫測

梳爾 (Gwendolyn DuBois Shaw) 是賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）藝術史系主任，她點評稱此次第一夫人肖像中的姿勢似乎傳達出一種「開始做正事」的準備。

她還稱肖像中的第一夫人看起來準備好掌握更多的權力，形容對方堅定地站在那張極其閃亮的桌子後面，在自己和觀眾之間保留着一點界線。「保持一點神秘，一點高深莫測，一點難以捉摸。」

「與第一夫人的傳統角色不一致」

時尚作家布拉姆利（Ellie Violet Bramley）則表示，這幅官方肖像帶有一種沉重感，似乎與第一夫人的傳統角色不符。從西裝到姿態，新肖像看起來都經過精心設計，散發出一種力量感，這與第一夫人傳統的角色——即在公眾眼中軟化總統形象、使其感覺更人性化——相矛盾。

上次她出現在白宮官方肖像中半微笑和微張的嘴唇都不見了。顏色也消失了：這次肖像畫變成了黑白色。雖然眼神交流可以表示親近力，但梅拉尼婭的肖像卻不是這樣。如果說米歇爾（Michelle Obama）和吉爾（Jill Biden）等前第一夫人將平易近人作為自己的品牌，那麼在官方肖像中，梅拉尼婭仍然神秘莫測。