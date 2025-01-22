特朗普被發現宣誓時「手沒放聖經上」　梅拉尼婭的帽子同樣有段故

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），就職典禮宣誓當下，被人發現手沒有放在聖經上引發熱議。不過宣誓是針對憲法的，不會有任何影響。



而特朗普簽署完行政命令後，還發放福利將簽名筆丟給場邊支持者。這一次典禮維安滴水不漏，無法通過安檢的名牌包，都在場外堆成小山。

就職典禮一結束，新上任的美國總統特朗普簽了幾項行政命令後一起身，將筆丟向支持者，一支不夠再丟好幾支，這難道是粉絲福利嗎？不過就職典禮上有人發現在特朗普舉起右手宣誓當下……

我特朗普莊嚴地宣誓……

梅拉尼婭（Melania Trump）捧着兩本聖經站在一旁，但特朗普卻沒有將手放上去，瞬間引發關注，前總統高級顧問說不敢想像如果奧巴馬（Barack Obama）這麼做結果如何，還有人問如果MAGA和福音派知道這件事又有什麼反應？

特朗普宣誓時沒有把手放在聖經上，引發熱議。（路透社）

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典禮上大家關注的另一焦點就是第一夫人梅拉尼婭頭上那頂幾乎遮住她半張臉的復古圓頂帽，帽子設計師Eric Javits跳出來說好幾年前還不是第一夫人的梅拉尼婭就看上他的設計，透過團隊與他聯繫：

她喜歡這種風格，說她可能會在特殊活動中戴它，雖然不知道是什麼活動。

特朗普與第一夫人的「隔空親吻」同樣惹起話題。（X@ArtCandee）

網民笑指梅拉尼婭戴該種帽子是為了不讓丈夫吻到她（點圖放大瀏覽）：

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就職典禮當天低溫襲捲華府，支持者冒着嚴寒苦等觀看歷史時刻，還有名21歲自稱骨灰級特朗普粉絲大方向記者秀出13歲時第一張與特朗普的合照。被問及「他有對你說什麼嗎？」時，他回道：

他說我是個偉大的美國人孩子，節奏有點快，如果總統有看見這影片的話，我不介意再拍多一張合照！

這次維安做到滴水不漏，無法通過安檢的各式名牌包在第一資本體育館外堆成一座座小山。

有人翻箱倒櫃藉機大撈一筆，熱血粉絲爭相排隊想見特朗普本尊，但典禮場外10幾公里是另一副景象。

數百人聚集公園，抗議特朗普提出對環境種族移民等議題，特朗普到底會不會帶領美國走向「黃金時代」讓全球關注。

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