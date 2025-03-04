美國暫停對烏克蘭軍事援助　法國譴責　烏國會議員：想迫我們屈服

英國媒體3月4日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時爆發罵戰後，已中斷對烏方提供的軍事援助。 有法國官員譴責華盛頓的舉動；英國政府則相對審慎，表示仍將致力達成讓烏克蘭獲得持久和平的協議。有烏克蘭國會議員就表示，特朗普此舉無疑是「迫使我們屈服」（pushing us towards capitulation)。



路透社引述一名美國官員報道，特朗普總統明確表示他專注於促成和平。我們需要合作夥伴們也致力達成這一目標。我們現正暫停和審查對烏克蘭提供的援助，以確保它有助於解決紛爭。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

據報道，法國歐洲事務副部長Benjamin Haddad表示：「從根本上講，如果你想要和平，那麼暫停向烏克蘭提供武器的決定是會加大達成和平的機會，還是會讓和平變得更加遙遠？我認為它會讓和平變得更渺茫，因為它只會加強地面侵略者的力量，也就是俄羅斯。」

與此同時，英國政府發言人則指：「我們仍然致力達成讓烏克蘭獲得持久和平的協議，並與主要盟友合作支持這項努力。這種做法是對的，也符合我們的利益。」

波蘭副國防部長Cezary Tomczyk接受訪問時坦承，美國暫停對烏克蘭的軍事援助是「壞消息」（bad news）。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰（Reuters）

報道指，澤連斯基未有立即作出回應，但烏克蘭國會外交委員會主席Oleksandr Merezhko無奈地表示，特朗普這個舉動似乎在「迫使我們屈服」。