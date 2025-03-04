美國副總統萬斯：英國是個近30年來未打過仗的國家

美國副總統萬斯（JD Vance）3月3日接受霍士新聞（Fox News）採訪時諷刺稱，英國是「近30年來未打過仗的隨便一個國家（random country）」，不贊成派遣兩萬名英國和法國士兵作為戰後維和部隊前往烏克蘭的計劃。



據《每日鏡報》報道，萬斯說：「如果你想要真正確保普京（Vladimir Putin）不會再次入侵烏克蘭，最好的安全保障就是讓美國人對烏克蘭的未來抱有經濟上的好處。這比從某個近30或40年來未打過仗的國家派出兩萬人軍隊要好得多。」他還表示，目前唯一有策略解決俄烏問題的人是美國總統，「每個人都需要聽從他的領導。」

2003年3月22日，一支英國陸軍裝甲車隊駛入伊拉克南部。在對巴格達進行了夜間閃電戰後，美國和英國軍隊於週六進行了第一次白天空襲，並向伊拉克的第二大城市推進巴士拉。（Reuters）

報道指，儘管萬斯如此評論，但自1980年以來，英國參與世界各地多次軍事干預行動，其中一些最殘酷的干預行動是與美國合作進行。

21世紀初，英國協助美國在伊拉克和阿富汗的戰事時，數百名英國士兵喪生。1990年伊拉克入侵科威特後，英國在隔年協助美國對伊拉克實施猛烈轟炸。海灣戰爭後，英美空襲行動持續十年，直到2003年入侵伊拉克為止。