美烏總統罵戰現場眾生相　魯比奧「尷尬」對比萬斯「自豪」引關注

據美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，當地時間2月28日，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）「災難性」的會晤後，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在會談期間的「尷尬」表情及副總統萬斯（JD Vance）的「自豪」表情引發關注。



當日，特朗普、萬斯和澤連斯基在白宮舉行的雙邊會談上，當着世界各地媒體的面爆發了激烈爭吵。在此期間，魯比奧一直坐在萬斯的右側。

2025年2月28日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓特區白宮，參與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會談時發表講話。（Reuters）

會談結束後不久，社交媒體上出現了大量魯比奧在爭吵發生時彎腰駝背、雙手緊握、面無表情的照片和視頻，一些評論員聲稱他當時顯得「很尷尬」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者沃森（Kathryn Watson）對比了會議上笑容滿面的萬斯和神情陰沉的魯比奧的照片後評論道：「萬斯和魯比奧在肢體語言上的反差真大。」

此外，有關魯比奧尷尬表情的討論還聚焦於早些時候的一個場景。當時，右翼媒體「真實美國之聲」（Real America's Voice）首席白宮記者格倫（Brian Glenn）對澤連斯基發問稱：「你為什麼不穿西裝呢？」

美國MSNBC主播哈桑（Medhi Hasan）表示：「這個國家都變成什麼笑話了。極右翼的特朗普諂媚者在白宮橢圓形辦公室中假扮成記者。也難怪魯比奧坐在那邊，看上去尷尬。」

2025年2月28日，美國總統特朗普、副總統萬斯（JD Vance）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基會晤並爆發言語衝突。圖為在爆發罵戰後，萬斯的表情跟與會的國務卿魯比奧（Marco Rubio），形成鮮明對比。（X@kathrynw5）

知名網誌作者Pekka Kallioniemi在X上分享了一段有關魯比奧的影片，並評論道：「魯比奧當時大概在想：『我犯了個天大的錯誤。』」

美國雜誌Slate的資深政治記者紐厄爾（Jim Newell）也發布了一張魯比奧在會議期間面露不悅的照片，並寫道：「你還好嗎，老兄？」

記者馬丁（Roland Martin）則發文評論稱：「特朗普是個恥辱。萬斯也是個恥辱。今天唯一有風度的人是澤連斯基。這兩個混蛋的所作所為簡直可惡至極。如果魯比奧還有哪怕一絲一毫的正直，他今天就應該辭職。」

報道提到，會談結束後不久，魯比奧就在社交媒體X（前稱Twitter）上稱讚特朗普：「感謝特朗普總統以一種前所未有的勇氣為美國挺身而出，感謝你把美國利益置於首位，美國支持你！」

民主黨眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）回應魯比奧的這條推文時說：「兄弟，這是你寫的嗎？我們都看到你當時的樣子了。你恨不得縮進椅子裡。你看特朗普的眼神，就好像他是個讓你在初次約會時顏面掃地的瘋狂父親。別糊弄我們了，有點骨氣吧。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

