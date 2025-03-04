日本面臨高學歷人才短缺 有企業推5萬資助＋4天工作制助學
撰文：聯合早報
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日本高端人才難求，一些大企業於是主動出擊，資助員工修讀博士學位，為公司栽培人才。
《日經新聞》報道，專門為藥劑和環境科學領域製造分析和測量儀器的島津（Shimadzu）在聘請有碩士學位的員工後，鼓勵他們攻讀博士學位。符合資格者讀研究所時除了領取薪資，還獲得學費資助。
公司的目標是在2026年3月結束的財年擁有500名高技能員工，比目前增加25%。
日本的博士畢業生比率低於其他國家，根據截至2021年的官方數據，每100萬人中有約130名博士。這遠低於韓國和英國最新數據所顯示的約340名。
在美國，將近70%的高級經理有學士後文憑，博士的比率略高於10%。而在日本，這兩個比率分別只有15%和2%。
日本企業對人才的競爭正在加劇。當地最新人力資源數據顯示，2025年畢業的大學生和研究生，每人平均獲得1.75個職位邀約，比2024年畢業生高出0.04。
雖然當地沒有針對研究生的相關數據，但由於研究生人數較少，企業應該更難招聘，因此紛紛採取行動。
日本電器（NEC）與東京科學大學合作，提早三年僱用想要從事研發工作的碩士畢業生，讓他們不必擔心未來的就業，專心鑽研高端技術，取得博士學位後才正式上班。公司在這個計劃下目前已招聘一人，預計2027年4月正式加入。
另外，三井E&S（Mitsui E&S）為攻讀博士課程的員工提供每年最高100萬日圓（約5萬港元）的學費資助，並推出四天工作制，允許員工每周有一天專心念書。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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