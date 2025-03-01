調查：日本與新加坡較中國支持WFH　逾六成員工未整週回公司辦公

一項針對亞洲企業辦公模式的最新調查發現，新加坡和日本最支持混合辦公模式。



全球人力資源諮詢公司瀚納仕（Hays）的調查顯示，亞洲國家和地區對混合辦公模式的態度出現分化。新加坡和日本的傳統辦公模式已經被重新塑造，在這兩國，整周都在辦公室工作的專業人士不到40%。兩國政府推行改善工作與生活平衡的政策，推助了職場轉向更靈活的工作模式。

圖為2023年1月，新加坡的天際線。（Reuters）

相較之下，中國有超過60%的受訪企業要求員工每周五天返回辦公室。這凸顯了中國傾向於傳統的辦公模式，注重的是辦公室出勤率。

在全球範圍內，愈來愈多公司正在收緊遠程辦公政策，美國特朗普政府以及摩根大通（JPMorgan Chase）和亞馬遜（Amazon）等國際公司都要求員工全職返回辦公室。

不過調查發現，在亞洲，每周在辦公室工作三天對企業和員工來說似乎是最理想的安排。在新加坡，每周兩天居家、三天到辦公室上班是最多企業（32%）採用的工作模式。香港、馬來西亞和泰國則有大約一半的企業採納混合辦公模式。

這項線上調查收到了來自中國內地、香港特區、日本、泰國、馬來西亞和新加坡9000多名員工和招聘人員的回覆。

2024年10月30日，日本東京，圖為日本一名上班族途徑十字路口。（Getty）

調查發現，47%的受訪者把靈活辦公視為最重要的工作福利，其次是健康保險或私人醫療保險以及額外假期。

本文獲《聯合早報》授權轉載

