日本24歲「令和高腿公主」突引退震驚粉絲　怒揭被老闆性騷擾內幕

撰文：TVBS新聞網
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日本24歲寫真女星林田百加以一雙逆天美腿聞名，經常拍攝挑戰尺度的性感美照，被譽為「令和高腿公主」。

出道5年的她，1月卻突然宣布要退出演藝圈，震驚粉絲。她近日再次發表聲明，控訴經紀公司老闆長期對她性騷擾，讓她身心俱疲，心生恐懼。

日本24歲寫真女星林田百加以一雙逆天美腿聞名，經常拍攝挑戰尺度的性感美照，被譽為「令和高腿公主」。（IG@moka_moka_914）
她近日發表聲明，控訴經紀公司老闆長期對她性騷擾。（X@moka_moka_914）

寫真女星大獎中獲頒「最佳表演獎」　被譽為令和高腿公主　點圖放大看更多林田百加的照片：

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日本寫真女星林田百加在2022年寫真女星大獎中獲頒「最佳表演獎」，被譽為令和高腿公主。但她1月無預警宣布退出演藝圈，震撼粉絲。

她2月26日再透過社群媒體發文，控訴經紀公司老闆的惡行惡狀。她主張對方的言行舉止已經逾矩。尤其是最近幾年，她被迫與對方獨處、臉部和肩膀被觸摸、被要求發展私人關係。種種行為讓她感到恐懼與不舒服，卻又無處可逃。

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老闆還禁止其他藝人和職員與林田聯絡，使她陷入被孤立的狀態，最後必須接受心理治療。不僅如此，即使她與老闆沒有私交，老闆卻對外宣稱「林田對我有好感」，讓她感到難以忍受，無法繼續留在公司。

林田透露，她很喜歡現在的工作，但她跟老闆表達離開經紀公司的意願時，對方卻逼她退出演藝圈。每當她找對方談後，精神就會承受莫大打擊，最後只能選擇告別演藝工作。她指出，如果就這麼離開，沒有對粉絲做出任何解釋，會讓她感到有些遺憾，才決定公開一切。

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