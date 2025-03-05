塞爾維亞反對派國會內擲煙霧彈　3議員受傷包括一人中風

塞爾維亞國會3月4日開會，反對黨議員於議會內投擲煙霧彈，並施放胡椒噴霧。至少3議員在混亂中受傷， 包括1名議員中風。根據塞爾維亞法律，議員享有免於起訴的豁免權，但如果犯下嚴重罪行，則會失去豁免權。



去年11月，該國有火車站遮雨棚倒塌，造成15人死亡。事件觸發由學生主導的大規模示威，教師、農民等陸續響應，群眾抗爭至今持續，成為塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）統治10年來最大政治威脅，其政府被批評腐敗和無能。

在4日的會議上，反對派議員就該次事故抗議，並表達支持學生的立場。期間有人從座位上跑向議長，並與保安人員發生衝突。其他人未幾投擲煙霧彈，並施放胡椒噴霧。電視直播畫面顯示，會場內竄起黑色和粉紅色煙霧。

議長Ana Brnabic表示，3名議員受傷，其中一人為64歲的執政塞爾維亞進步黨（SNS）議員Jasmina Obradovic，她因中風需住院治療。塞爾維亞衛生部長Zlatibor Loncar隨後表示，Jasmina Obradovic病情嚴重。

不過，會議在煙霧彈事件後繼續進行，執政聯盟政客展開辯論，而反對派議員則吹口哨、吹喇叭。他們高舉「全體罷工」和「為罹難者伸張正義」等標語。

而在國會外也數百名抗議者集會，默哀悼念罹難者，並呼籲3月15日在首都貝爾格萊德（Belgrade）舉行大規模集會。